Selen Görgüzel "+18 içerik" diyerek paylaştı! Spermden sonra şimdi de ayı kanı itirafıyla gündem oldu

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Son olarak 'Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yaratıyor ve cildi besliyor.' açıklamasıyla çok konuşulan Görgüzel şimdi de ayı kanı itirafıyla gündem oldu. Ünlü ismin gençlik sırları herkesi şaşırttı.
OyuncuHamdi Alkan'ın eski eşi olan şarkıcı Selen Görgüzel, yaptığı açıklamalarıyla gündem yaratmaya devam ediyor. Şimdilerde Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Görgüzel, gençlik sırlarıyla sosyal medyayı salladı.
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