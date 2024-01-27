Selen Görgüzel "+18 içerik" diyerek paylaştı! Spermden sonra şimdi de ayı kanı itirafıyla gündem oldu

Oyuncu Hamdi Alkan'ın eski eşi olan şarkıcı Selen Görgüzel, yaptığı açıklamalarıyla gündem yaratmaya devam ediyor. Şimdilerde Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Görgüzel, gençlik sırlarıyla sosyal medyayı salladı.





