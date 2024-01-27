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  4. Selen Görgüzel "+18 içerik" diyerek paylaştı! Spermden sonra şimdi de ayı kanı itirafıyla gündem oldu

Selen Görgüzel "+18 içerik" diyerek paylaştı! Spermden sonra şimdi de ayı kanı itirafıyla gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.01.2024 11:47 | Son Güncelleme:
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Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Son olarak 'Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yaratıyor ve cildi besliyor.' açıklamasıyla çok konuşulan Görgüzel şimdi de ayı kanı itirafıyla gündem oldu. Ünlü ismin gençlik sırları herkesi şaşırttı.

Selen Görgüzel "+18 içerik" diyerek paylaştı! Spermden sonra şimdi de ayı kanı itirafıyla gündem oldu

Oyuncu Hamdi Alkan'ın eski eşi olan şarkıcı Selen Görgüzel, yaptığı açıklamalarıyla gündem yaratmaya devam ediyor. Şimdilerde Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Görgüzel, gençlik sırlarıyla sosyal medyayı salladı.

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Anahtar Kelimeler:
Selen Görgüzel Oyuncu Hamdi Alkan hamdi
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