Selen Görgüzel'in dans videosuna yorum yağdı! ''Aklımı başımdan aldın!''

2014 yılında ünlü yönetmen ve yapımcı Hamdi Alkan ile dünyaevine giren Selen Görgüzel, iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Görgüzel, bu defa dekolteli sahne kıyafetiyle yaptığı dans ile dikkatleri üzerine çekti. Görgüzel'in paylaşımına, ''Aklımı başından aldın'' ve ''Pırlanta gibisin'' tarzında yorumlar yapıldı.

Selen Görgüzel, henüz 18 yaşındayken iş insanı Yılmaz Bektaş ile evlendi.

1999 yılında kızı İlknaz'ı kucağına alan Selen Görgüzel, 2004 yılında Yılmaz Bektaş'tan ayrıldı.

Selen Görgüzel, İrfan Kangı ile rol aldığı 'Seviyorsan Git Ayrıl Bence' tiyatro oyunuyla çok konuşulmuştu.

Eşi Hamdi Alkan'ın önünde partneri İrfan Kangı ile uzun uzun öpüşen Selen Görgüzel, ''Hamdi Bey’e işimi kararlarımı çok sormam, sadece paylaşırım'' yorumuyla dikkat çekmişti.



