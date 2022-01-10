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  4. Selen Görgüzel'in dans videosuna yorum yağdı! ''Aklımı başımdan aldın!''

Selen Görgüzel'in dans videosuna yorum yağdı! ''Aklımı başımdan aldın!''

10.01.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur sahne kıyafetleriyle dikkatleri üzerine toplayan Selen Görgüzel, dans ettiği anları takipçileriyle paylaştı.

2014 yılında ünlü yönetmen ve yapımcı Hamdi Alkan ile dünyaevine giren Selen Görgüzel, iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Görgüzel, bu defa dekolteli sahne kıyafetiyle yaptığı dans ile dikkatleri üzerine çekti. Görgüzel'in paylaşımına, ''Aklımı başından aldın'' ve ''Pırlanta gibisin'' tarzında yorumlar yapıldı.

Selen Görgüzel, henüz 18 yaşındayken iş insanı Yılmaz Bektaş ile evlendi.

Selen Görgüzel Alkan cesur kıyafetiyle dans etti! Yorum yağmuruna tutuldu

1999 yılında kızı İlknaz'ı kucağına alan Selen Görgüzel, 2004 yılında Yılmaz Bektaş'tan ayrıldı.

Selen Görgüzel Alkan cesur kıyafetiyle dans etti! Yorum yağmuruna tutuldu

Selen Görgüzel, İrfan Kangı ile rol aldığı 'Seviyorsan Git Ayrıl Bence' tiyatro oyunuyla çok konuşulmuştu.

Selen Görgüzel Alkan cesur kıyafetiyle dans etti! Yorum yağmuruna tutuldu

Eşi Hamdi Alkan'ın önünde partneri İrfan Kangı ile uzun uzun öpüşen Selen Görgüzel, ''Hamdi Bey’e işimi kararlarımı çok sormam, sadece paylaşırım'' yorumuyla dikkat çekmişti.

Selen Görgüzel Alkan cesur kıyafetiyle dans etti! Yorum yağmuruna tutuldu

Selen Görgüzel Alkan cesur kıyafetiyle dans etti! Yorum yağmuruna tutuldu


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Anahtar Kelimeler:
Hamdi Alkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu kadından neden iğreniyorum.. iğrenç bi kadın
karın herkesin aklını başından alıyor be hamdi

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