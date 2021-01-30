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Selen isminin anlamı nedir? Kur'an'da geçiyor mu? İşte bu isme sahip ünlüler

30.01.2021 18:26 | Son Güncelleme:
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Selen isminin anlamı nedir? Kur'an'da geçiyor mu? İşte bu isme sahip ünlüler

Aileler çocuklarına isim seçerken bazı dönemlerde bazı isimlere daha çok ilgi gösteriyor. Son dönemlerde popülerliği artan isimlerden bir tanesi de Selen. Bu nedenle Selen isminin anlamı nedir diye araştırma yapılıyor. İşte Selen ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

En beğenilen kız isimlerinden olan Selen ismi, bebeğine isim arayan aileler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Çok sayıda ünlü isimde rastlanan bu adın manası merak ediliyor. Çünkü bebeğe isim koyarken güzel bir anlama sahip olmasına dikkat ediliyor. Bu nedenle bu adı tercih etmeyi düşünen anne ve babalar, Selen isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Selen ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

SELEN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Selen isminin oldukça özel ve güzel bir anlamı bulunuyor. İsmin bilinen ilk anlamı müjde. Aynı zamanda bu isim varlık ve bolluk anlamlarına da geliyor. Bazı aileler çocuklarına isim seçerken ismin Kur'an'da geçip geçmediğini de araştırıyor. Ancak Arapça kökenli olmayan bu ismin Kur'an'da geçmediği biliniyor. Çok sayıda ünlü isimde bu ada rastlanıyor. İşte bu isme sahip olan ünlülerden birkaçı:

  • Selen Öztürk (oyuncu)
  • Selen Seyven (oyuncu)
  • Selen Soyder (model)
  • Selen Domaç (oyuncu)
  • Selen Uçer (oyuncu)
  • Selen Yıldız (model)

SELEN İSMİNİN ANALİZİ

Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Selen isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:

  • S: Hayal kurmayı seven, eğlenceli, hayalperest
  • E: Ruhsal dünyası karmaşık, sevinç ile üzüntüyü bir arada yaşayabilen
  • L: Yetenekli, sanatsal yönü gelişmiş, becerikli
  • E: Ruhsal dünyası karmaşık, sevinç ile üzüntüyü bir arada yaşayabilen
  • N: Sağduyu sahibi, özel yeteneklere ve üstün güçlere sahip, 6. hissi gelişmiş

Öz güven konusunda dikkatleri üstüne çeken bu isme sahip kişiler, olaylara sıra dışı yanlarından bakma konusunda da biliniyorlar. Yaratıcılıklarıyla ünlü olmalarının yanı sıra zekalarını kullanarak her işte başarılı olabiliyorlar. Doğuştan liderlik vasfına sahip oldukları için kendi işlerini kurdukları ya da bir işte yönetici pozisyonunda görülebiliyor.

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SELEN İSMİNİN MANASI

Bu isim TDK'nın kişi adları sözlüğünde ve güncel Türkçe sözlükte yer alıyor. TDK'nın güncel Türkçe sözlüğünde bu ismin ses, haber ve bilgi anlamına geldiği belirtiliyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde ise müjde, varlık ve bolluk anlamlarından bahsedilirken ismin Türkçe kökenli olduğu ve hem kızlarda hem de erkeklerde kullanılabilen bir isim olduğu bilgisi yer alıyor. İsimlerin manalarının ve analizlerinin yanı sıra bazı teknikler kullanılarak falına dair de yorumlamalar yapılabiliyor.

Buna göre bu isme sahip olan kişilere; lider özellikleri sayesinde bir ortama girdikleri zaman daima fikirleri soruluyor. Hırslı yapılarını işlerinde kullanmaktan çekinmiyorlar. Ancak yine de lider oldukları zaman çalışanlarına hükmedici tavırlarla yaklaşmamaları gerekiyor. Bu durum onları sıkıcı hale getirebiliyor. Acelecilik yerine ise işe odaklanmaya ağırlık vermelerinde yarar var. Buna ek olarak karar alma aşamasında başkalarının fikirlerine de önem vermeleri gerekiyor.

Selen isminin yanına yakışan isim olarak ise Zeynep, Aslı, Ece, Neşe, Elif, Merve ve Su isimleri önerilebiliyor.

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