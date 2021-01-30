Selen isminin anlamı nedir? Kur'an'da geçiyor mu? İşte bu isme sahip ünlüler

En beğenilen kız isimlerinden olan Selen ismi, bebeğine isim arayan aileler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Çok sayıda ünlü isimde rastlanan bu adın manası merak ediliyor. Çünkü bebeğe isim koyarken güzel bir anlama sahip olmasına dikkat ediliyor. Bu nedenle bu adı tercih etmeyi düşünen anne ve babalar, Selen isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Selen ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

SELEN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Selen isminin oldukça özel ve güzel bir anlamı bulunuyor. İsmin bilinen ilk anlamı müjde. Aynı zamanda bu isim varlık ve bolluk anlamlarına da geliyor. Bazı aileler çocuklarına isim seçerken ismin Kur'an'da geçip geçmediğini de araştırıyor. Ancak Arapça kökenli olmayan bu ismin Kur'an'da geçmediği biliniyor. Çok sayıda ünlü isimde bu ada rastlanıyor. İşte bu isme sahip olan ünlülerden birkaçı:

Selen Öztürk (oyuncu)

Selen Seyven (oyuncu)

Selen Soyder (model)

Selen Domaç (oyuncu)

Selen Uçer (oyuncu)

Selen Yıldız (model)

SELEN İSMİNİN ANALİZİ

Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Selen isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri: