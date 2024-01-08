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Altın Küre'deki o an gündemde... Selena Gomez ve Taylor Swift'in dedikodusu! Öpüşen çiftin yanına gitti, Kendall Jenner o talebine set çekti

08.01.2024 13:50 | Son Güncelleme:
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'Altın Küre Ödül Töreni'nde ödüller kadar ünlüler arasında yaşananlar da gündemde. Selena Gomez'in yakın arkadaşı Taylor Swift'e gidip bir şeyler söylemesi ve ünlü şarkıcının şaşkınlığı sosyal medyayı salladı. İddialara göre Gomez, öpüşmeleriyle gündeme gelen Kylie Jenner ve Timothee Chalamet ikilisinin yanına gitti. Jenner ise Gomez'i bakın nasıl engelledi. Bomba iddianın detayları...

Altın Küre'deki o an gündemde... Selena Gomez ve Taylor Swift'in dedikodusu! Öpüşen çiftin yanına gitti, Kendall Jenner o talebine set çekti

Golden Globe Ödül töreninde yaşananlar sosyal medyanın gündeminde. Kıyafetiyle rüküş olarak dile düşen Selena Gomez'in yakın arkadaşı Taylor Swift'e gidip heyecanlı heyecanlı anlattıkları ve aldığı tepki gündeme geldi.

İddialara göre Swift'in şaşkınlığının sebebi bomba bir olay... Selena Gomez'in Taylor Switf ile yaptığı dedikodu sebebi Timothée Chalamet'in ünlü oyuncuyla fotoğraf çektirirken yaşananlar...

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Sosyal medyada iddiaya göre; Selena Gomez, Timothée Chalamet ile fotoğraf çektirmek istedi. Ancak törende öpüşmeleriyle gündeme gelen Chalamet'in sevgilisi Kylie Jenner Gomez'e 'Hayır' dedi.

O anlar sosyal medyada Altın Küre ödüllerinin dahi önüne geçti.

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