Selin Ciğerci bikinisini giyip göğüs altına yaptırdığı dövmesini sergiledi

Ala Tokel'in programına katılan Selin Ciğerci cinsel hayat açıklamasıyla dikkat çekmişti. Ciğerci "Cinsel ilişkide her pozisyonu seviyorum. Ben karşımdakinin daha çok mutlu olabileceği olan. Benim mutlu olmam bir yere kadar. Benim karşımdakinin mutluluğu beni daha çok mutlu ediyor" demişti.

Selin Ciğerci ilişki yaşadığı erkeklere ateşli bir şekilde dans etmeyi de çok sevdiğini söyleyen Ciğerci şu sıralar yazlığında güneşin tadını çıkarıyor.

Ciğerci son olarak siyah file pantolonu üstüne bikinisini giyerek göğüs altına yaptırdığı iddialı dövmesini sergiledi.

Ciğerci'nin yeni dövmesi hayranlarından da beğeni topladı.