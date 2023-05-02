MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selin Ciğerci bikinisini giyip göğüs altına yaptırdığı dövmesini sergiledi

Selin Ciğerci bikinisini giyip göğüs altına yaptırdığı dövmesini sergiledi

02.05.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde cinsel hayatına dair açıklamasıyla dikkat çeken Selin Ciğerci yazı getirdi. Bikinisini giyip yeni dövmesini sergileyen Ciğerci'nin göğüs altına yaptırdığı dövme beğeni topladı.

Selin Ciğerci bikinisini giyip göğüs altına yaptırdığı dövmesini sergiledi

Ala Tokel'in programına katılan Selin Ciğerci cinsel hayat açıklamasıyla dikkat çekmişti. Ciğerci "Cinsel ilişkide her pozisyonu seviyorum. Ben karşımdakinin daha çok mutlu olabileceği olan. Benim mutlu olmam bir yere kadar. Benim karşımdakinin mutluluğu beni daha çok mutlu ediyor" demişti.

Selin Ciğerci ilişki yaşadığı erkeklere ateşli bir şekilde dans etmeyi de çok sevdiğini söyleyen Ciğerci şu sıralar yazlığında güneşin tadını çıkarıyor.

Ciğerci son olarak siyah file pantolonu üstüne bikinisini giyerek göğüs altına yaptırdığı iddialı dövmesini sergiledi.

Ekran Alıntısı

Ciğerci'nin yeni dövmesi hayranlarından da beğeni topladı.

Sadece kalçasını paylaştı! "Konuşurlar ardımdan..." Sadece kalçasını paylaştı! "Konuşurlar ardımdan..."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dubai için iddialı seçim! Dekoltesiyle boy gösterdiDubai için iddialı seçim! Dekoltesiyle boy gösterdi
Kadir Doğulu'nun 'imam nikahı' iddialarına Esra Dermancıoğlu'dan son nokta! ''Benimle imam nikahı yaptı''Kadir Doğulu'nun 'imam nikahı' iddialarına Esra Dermancıoğlu'dan son nokta! ''Benimle imam nikahı yaptı''
Sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Beğeni butonu çöktü Sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Beğeni butonu çöktü
Anahtar Kelimeler:
Selin Ciğerci dövme

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zammı için kritik veri

Memur ve emekli maaş zammı için kritik veri

'Seçim netleşmiştir' dedi, 12 gün kala son anketi açıkladı

'Seçim netleşmiştir' dedi, 12 gün kala son anketi açıkladı

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

Partinin en müstehcen görünümü! Önü, arkası...

Partinin en müstehcen görünümü! Önü, arkası...

Volkan Demirel'in karısından seçim paylaşımı! "Kime oy vereceğini sen bilirsin. Ben..."

Volkan Demirel'in karısından seçim paylaşımı! "Kime oy vereceğini sen bilirsin. Ben..."

Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Bilgin duyurdu

Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Bilgin duyurdu

İlginizi Çekebilir

Meydan okuma kabusla bitti! Dakikalar için tanınmaz hale geldi

Meydan okuma kabusla bitti! Dakikalar için tanınmaz hale geldi

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Resmen vahşet! 8 aylık kızlarını öldürüp kıyma makinesine attılar

Resmen vahşet! 8 aylık kızlarını öldürüp kıyma makinesine attılar

Met Gala'da cesur seçimler!

Met Gala'da cesur seçimler!

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.