Selin Ciğerci bikinisini giyip kıvrımlarını sergiledi! "Sonuçta erkeksin" yorumuna ise sessiz kalmadı

Yıllar önce cinsiyet değiştiren ve Gökhan Çıra ile iki kez evlenip boşanan Selin Ciğerci son dönemde kendini spora verdi. 56 kilo olan ve diyetini aksatmayan Ciğerci yazlığında kafa dinliyor.

Selin Ciğerci son olarak bikinisini giyip güneşlendi. O anları paylaşan Ciğerci'ye bir takipçiden "Sonuçta erkeksin istersen bin tane ameliyat geçir, Allah seni erkek olarak yarattı" yorumunda bulundu.

Ciğerci bu yoruma ise tepkisiz kalmadı. Ünlü fenomen ve iş kadını bu yoruma "Kıskandın mı bebeğim sen beni bence çok benzetmişsin" yanıtını verdi.

Selin Ciğerci daha önce çenesini eritti ve gözlerini yukarı çektirmişti. Selin Ciğerci daha sonra da hem botoks hem de yeniden göz çektirme operasyonu yaptırmıştı.



