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Selin Ciğerci bikinisini giyip kıvrımlarını sergiledi! "Sonuçta erkeksin" yorumuna ise sessiz kalmadı

18.05.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde spor ve diyetle kilo vererek formunu koruyan ve yaptırdığı estetiklerle dikkat çeken Selin Ciğerci güneşlenirken pozlarını paylaştı. Ciğerci kendisine gelen "Sonuçta erkeksin istersen bin tane ameliyat geçir" yorumuna ise sessiz kalmadı.

Selin Ciğerci bikinisini giyip kıvrımlarını sergiledi! "Sonuçta erkeksin" yorumuna ise sessiz kalmadı

Yıllar önce cinsiyet değiştiren ve Gökhan Çıra ile iki kez evlenip boşanan Selin Ciğerci son dönemde kendini spora verdi. 56 kilo olan ve diyetini aksatmayan Ciğerci yazlığında kafa dinliyor.

Selin Ciğerci son olarak bikinisini giyip güneşlendi. O anları paylaşan Ciğerci'ye bir takipçiden "Sonuçta erkeksin istersen bin tane ameliyat geçir, Allah seni erkek olarak yarattı" yorumunda bulundu.

Ekran Alıntısı

Ciğerci bu yoruma ise tepkisiz kalmadı. Ünlü fenomen ve iş kadını bu yoruma "Kıskandın mı bebeğim sen beni bence çok benzetmişsin" yanıtını verdi.

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Selin Ciğerci daha önce çenesini eritti ve gözlerini yukarı çektirmişti. Selin Ciğerci daha sonra da hem botoks hem de yeniden göz çektirme operasyonu yaptırmıştı.


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Selin Ciğerci ele erkeksi

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