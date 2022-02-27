Selin Ciğerci cinsiyet değiştirdiği dönem zor günler geçirmişti! Yaşadıkları film olacak

Selin Ciğerci cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası zor günler geçirmişti. Babası tarafından o dönem istenmeyen Ciğerci bunu her fırsatta dile getiriyor.

"Evden kaçtım. Annem istemedi ve babamın kabul etmeyeceğini söyledi. 25 yaşındaydım o zaman. Arabamı, paramı, takılarımı vs. bırakıp bir arkadaşımın yanına gittim, onunla yaşamaya başladım. Annem babamdan gizli bana harçlık yolluyordu" diyen Selin Ciğerci babasının bu süreçte onu kabul etmeyeceğini zaten bildiğini söylüyor.

HAYATINI FİLM YAPACAK

"Ameliyat oldum ve cinsiyet değiştirdim. Ama ameliyattan sonra çok zor günler geçirdim" diyen Ciğerci bu dönemde fuhuş bile yaptı. Yaşadığı zor dönemlerden sonra ailesiyle arasını düzelten Ciğerci şimdi başarılı bir iş kadını. Katıldığı 40 programında soruları yanıtlayan Ciğerci hayatını film yapacak.

Selin Ciğerci, katıldığı ‘40’ programında hayatının önce bir kitap sonra da film olacağını söyledi. Geçtiğimiz yıllarda çok zorlu bir hayatı olduğunu anlatan Selin filmin adının "Ben Babamın En Büyük Sınavıyım" olacağını söyledi.

Selin Ciğerci'nin babası açıklamalardan sonra merak konusu oldu. İşte Ciğerci'nin çok sevdiği babasıyla pozu...





