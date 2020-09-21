Selin Ciğerci'den uzaktan eğitim kampanyasına destek! Milli Eğitim Bakanlığı’yla...

Son dönemlerde kendi kozmetik firmasını kuran ve bu alana yoğunlaşan Selin Ciğerci uzaktan eğitim kampanyasına verdiği destekle dikkat çekti.

Taşıyıcı anne olmak istediği için Deniz Akkaya tarafından sert eleştirilere maruz kalan Selin Ciğerci geçtiğimiz hafta bu konuyla gündemdeydi. Selin Ciğerci bu hafta ise yaptığı yardımla dikkat çekti.

Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra, Acun Ilıcalı’nın başlattığı uzaktan eğitim kampanyasına 200 bin TL bağışladı.

Ciğerci, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’yla görüşme halinde olduğunu ve önümüzdeki yıl bir okul yaptıracağını açıkladı. Ciğerci açıklamasında "Allah izin verirse Kız meslek lisesi" dedi.

Ciğerci daha önce yaptığı açıklamada "Sosyal medya reklamlarından ayda 600 bin TL kazandım. Aslan gibi de vergimi ödüyorum" demişti.