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Selin Ciğerci duştan sonra bornozuyla poz verdi! İçine hiçbir şey giymedi

19.04.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Selin Ciğerci bu defa yine sınırları zorladı. Ünlü fenomen duştan çıkıp bornozu ile reels videosu çekti ve takipçileri ile paylaştı. Ciğerci bu paylaşımı ile sosyal medyayı ikiye böldü.

Selin Ciğerci duştan sonra bornozuyla poz verdi! İçine hiçbir şey giymedi

Ünlü fenomen Selin Ciğerci verdiği kilolar ile dikkat çekmişti. Cesur ve iddialı tarzı ile çok konuşulan ünlü isim bu defa duştan sonra yaptığı paylaşımla sosyal medyayı ikiye böldü. Ciğerci içine hiçbir şey giymeden bornozu ile paylaşım yaptı.

Birçok kadına iş kapısı açan fenomen ve iş kadını sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. 'Bülent Ersoy'un gençliğine benzetilen' Ciğerci son paylaşımı ile yine olay oldu.

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Selin Ciğerci duştan çıkıp bornozu ile bir reels videosu çekti. Ünlü ismin bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü.

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Bazı takipçileri 'Siz bu aya saygı göstermezseniz kimse de size saygı göstermez', 'Deprem çabuk unutulmuş', 'Ben tam olarak ne yapmaya çalıştığını anlayamadım' diye eleştirirken bazı takipçileri ise 'Bebeksin', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yaptılar.

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Selin Ciğerci, 4 Nisan 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Konyalı olan ünlü fenomenin babası Konyalı, annesi ise Kastamonuludur.

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İnternet ünlüsü ve şarkıcı Selin Ciğerci'nin bir de kendisinden 5 yaş küçük Kaan isimli erkek kardeşi var.

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Gerçek adının Hasan olduğu bilinen ünlü fenomen, geçtiğimiz yıllarda bir cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdi.

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Sosyal medyada 'Bebek Okan' lakabıyla ünlenen internet ünlüsü ve şarkıcı ameliyattan sonra ismini Selin Ciğerci olarak değiştirdi.

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Selin Ciğerci bir röportajında, 'kendisini hep kadın gibi hissettiğini ve bu şekilde ilerlemek istediğine karar verdiğini' ifade etmişti.

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Selin Ciğerci sosyal medya

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