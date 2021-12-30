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Selin Ciğerci gençlik iksirini soranlara yanıt verdi: Bekarlık!

30.12.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökhan Çıra boşandıktan sonra zayıflama kararı alan ve kendini spora veren Selin Ciğerci kısa şortuyla verdiği pozla herkesi mest etti. Selin Ciğerci gençlik iksirini mi buldun diyen takipçilerine ise "Bekarlık" yanıtını verdi.

Selin Ciğerci gençlik iksirini soranlara yanıt verdi: Bekarlık!

Boşandıktan sonra Gökhan Çıra ile yeniden yakalanan ve aralarında ne olduğu merak edilen Selin Ciğerci yalnız kalmaya karar verdi. Kendini spora veren Selin Ciğerci son olarak spor sonrası yanında kahve fincanıyla ayna karşısında çektiği pozu, "Yanımdaki tam bir keyif kahvesi" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Kısa sürede beğeni toplayan Ciğerci'ye, "Bence boşanmak yaramış", "Ayrıldığına pişman olmayan da ne bileyim" ve "Azmine hayranım, helal olsun sana" gibi yüzlerce yorum yapıldı.

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"FÜZE ATMAYA HAZIRLANIYORUM"

Ciğerci'ya bazı takipçileri ise "Gençlik iksirini mi buldun?" sorusunu yöneltti. Selin Ciğerci ise boşanmanın kendine yaradığını ima ederek "Bekarlık" yanıtını verdi.

Selin Ciğerci sosyal medyadan seslendi: Bu benim özelim! Lütfen sil, çok ayıpSelin Ciğerci sosyal medyadan seslendi: Bu benim özelim! Lütfen sil, çok ayıp

İrem Derici de Selin Ciğerci'yi yorumsuz bırakmadı. Derici paylaşıma "Kız yuh sen nasıl bir şey oldun iyice" dedi. Ciğerci ise bu soruya "Füze atmaya hazırlanıyorum, evde parti falan olursa haber ver" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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