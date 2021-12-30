Selin Ciğerci gençlik iksirini soranlara yanıt verdi: Bekarlık!

Boşandıktan sonra Gökhan Çıra ile yeniden yakalanan ve aralarında ne olduğu merak edilen Selin Ciğerci yalnız kalmaya karar verdi. Kendini spora veren Selin Ciğerci son olarak spor sonrası yanında kahve fincanıyla ayna karşısında çektiği pozu, "Yanımdaki tam bir keyif kahvesi" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Kısa sürede beğeni toplayan Ciğerci'ye, "Bence boşanmak yaramış", "Ayrıldığına pişman olmayan da ne bileyim" ve "Azmine hayranım, helal olsun sana" gibi yüzlerce yorum yapıldı.

"FÜZE ATMAYA HAZIRLANIYORUM"

Ciğerci'ya bazı takipçileri ise "Gençlik iksirini mi buldun?" sorusunu yöneltti. Selin Ciğerci ise boşanmanın kendine yaradığını ima ederek "Bekarlık" yanıtını verdi.

İrem Derici de Selin Ciğerci'yi yorumsuz bırakmadı. Derici paylaşıma "Kız yuh sen nasıl bir şey oldun iyice" dedi. Ciğerci ise bu soruya "Füze atmaya hazırlanıyorum, evde parti falan olursa haber ver" yanıtını verdi.

