MAGAZİN

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile evleneceklerini yatak pozuyla duyurdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.12.2018 15:45 | Son Güncelleme

Futbolcu nişanlısı Gökhan Çıra ile verdiği yatak pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Selin Ciğerci, düğün yeri baktıklarını söyledi.

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile evleneceklerini yatak pozuyla duyurdu

Sosyal medya fenomeni ve DJ Selin Ciğerci, uzun süredir birlikte olduğu futbolcu Gökhan Çıra ile yakın zamanda evleneceklerini duyurdu.

Sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçileriyle her anını paylaşan Selin Ciğerci, nişanlısıyla verdiği samimi yatak pozunu paylaşarak müjdeli haber verdi. Ciğerci, nişanlısı Çıra ile yakın zamanda evleneceklerini hatta düğün mekanı bakmaya başladıklarını söyledi.

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"ALDATMADIĞIN SÜRECE İTİNA İLE AFFEDİLİR"

Çıra ile aralarının bozuk olduğunu ancak barıştıklarını söyleyen Ciğerci, yatak pozunu "Yanlış yapmadığın sürece, aldatmadığın sürece her şey itina ile affedilir. Arada bizim evde de sesler yükseliyor canım her zaman canım cicim değiliz. Biz düğün tarihi, düğün yeri araştırmaya başladık. Rüya gibi." dedi.

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selin ciğerci Gökhan Çıra

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
REZİLLERİN EVLENECEĞİMİMİ KALMIŞ.??
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