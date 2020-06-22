Selin Ciğerci hangi dizide oynayacak? Dizi kadrosu fotoğrafı paylaştı!

Selin Ciğerci’nin bir dizide oynayacağı haberi sosyal medyada ilgiyle karşılandı. Selin Ciğerci hangi dizide oynayacak sorusunu soran hayranları br an önce kendisini TV’lerde de görmek istedikleri için meraklandılar… Selin Ciğerci hangi dizide oynayacak? Güzellik ürünleriyle Instagram’ı örnek olarak kullanan, sürekli üreten iş kadını olan Selin Ciğerci dizide mi oynayacak? Selin Ciğerci dizi teklifi mi aldı?

Selin Ciğerci Yasak Elma’da mı oynayacak?

Pandemi dolayısıyla çekimleri duran Fox TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma’da Selin Ciğerci’nin de oynayacağı gündeme geldi. Şevval Sam ve Talat Bulut’un başrollerini paylaştığı dizide Selin Ciğerci’nin de rol alacağı haberi merak konusu oldu.

Selin Ciğerci’den Yasak Elma paylaşımı!

Yasak Elma oyuncularıyla fotoğraflarını paylaşan Selin Ciğerci'nin paylaşımının altına yeni sezonda dizide rol alıp almayacağı soruldu. Ciğerci yanıt olarak, "Sürpriz, aklıma geldikçe heyecanlanıyorum sus" yazdı.

