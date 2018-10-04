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Selin Ciğerci: Kocam bana ev aldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.10.2018 15:59 | Son Güncelleme

Önceki gün bir güzellik merkezinin açılışına katılan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, yaptığı açıklamalarla dikkati çekti.

Selin Ciğerci: Kocam bana ev aldı

Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olan Selin Ciğerci, Suadiye'deki açılışa 700 bin TL değerindeki kendi adı ve soyadının baş harflerini taşıyan plakalı araçla geldi.

Yaşlı bir kadının Ciğeci ile fotoğraf çektirmek istemesi üzerine ortaya renkli görüntüler çıktı. Selin Ciğerci, "Bu teyzeye sorun kesin torunu da beni takip ediyordur. 7'den 70'e ne mutlu bana" dedi.

Diyarbakırspor'da forma giyen Gökhan Çıra ile önümüzdeki yaz evleneceğini açıklayan Selin Ciğerci, boynundaki 5'i 1 yerde kolyesinin sorulması üzerine, "Onu sevgili kayınvalidem aldı. Bendeki yeri ayrı" cevabını verdi.

Gökhan Çıra'nın hediye alıp almadığı sorulunca ise Ciğerci, "Kocam bana ev aldı. Taksitlerini hala ödüyor, daha ne olsun" şeklinde konuştu.


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selin ciğerci Gökhan Çıra

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