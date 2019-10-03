Selin Ciğerci'nin gelinlik heyecanı...

Ünlü sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci, önceki akşam Etiler’de bir mekan açılışına katıldı. Düğün hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen Ciğerci, “Çok güzel misafirlerimiz var…” dedi.

28 Ekim'de nikah masasına oturacak olan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, sürprizli bir düğün yapacaklarını açıkladı!

Düğüne çok sayıda ünlü ismin katılacağını söyleyen Ciğerci, "Gelinliğimi düğün öncesi Gökhan’a göstermeyeceğim… Türkiye’de bugüne kadar giyilen en kabarık gelinlik benimki olacak" dedi.

