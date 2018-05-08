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Selin Ciğerci 'Sen erkeksin' diyen takipçisini madara etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.05.2018 14:38 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından futbolcu sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafın altına "Erkeksin sen erkek" şeklinde yorum yapan takipçisine "Mesaj atıyor, cevap alamayınca böyle yapıyor" yanıtını verdi.

Selin Ciğerci 'Sen erkeksin' diyen takipçisini madara etti

Cinsiyet değiştirip kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa yapılan yoruma ilginç bir cevap verdi.

DÜŞMAN ÇATLATIYORLAR

Haberler.com'da yer alan habere göre; Geçtiğimiz aylarda kendisini aldattığı öne sürülen futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra'yla barışan Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşarak düşman çatlatıyor.

"ULAN ERKEK O ERKEK"

Evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Selin Ciğerci, son paylaştığı fotoğraflardan birinin altına yapılan yoruma verdiği cevapla gündeme geldi. Bir takipçisinin "Ulan oğlum hiç utanma kalmamış millette. Ulan erkek o erkek. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Utanmadan bazıları da 'çok yakışmışlar' diyor" şeklindeki yorumu karşısında sinirlendiği gözlenen Ciğerci, verdiği cevapla adeta yorumu yazan kişiyi yerin dibine soktu.

"CEVAP ALAMAYINCA BÖYLE YAPIYORLAR"

Yorumu yazan kişinin kendisine mesaj attığını belirten Ciğerci, "Cevap alamayınca böyle yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

İşte ikili arasında geçen o diyalog;

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