Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı! "Sallansak da yıkılmayız"

Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci ilişkisi son günlerde gündemde. İkinci kez evlenen çiftin arası bozulmuş ve çift birbirini sosyal medyadan silmişti. Ancak Gökhan Çıra ayrılığıa dayanamadı ve karısına ilan-ı aşkta bulundu. Her fırsatta Selin Ciğerci'yi çok sevdiğini söyleyen Çıra paylaşımında ise " Elde sen dilde sen kalpte sen aşk da sen. Seni seviyorum kadın sallansak da yıkılmayız öğrenemediler" yazdı.

Selin Ciğerci ise bu paylaşımı kendi hesabından paylaşıp "Gökhan'ın bu paylaşımı ile geri geldim benim de böyle bir paylaşım yapacağından haberim yoktu. 3 saat önce barıştık her evlilikte ve ilişkide problemler yaşandığı gibi bizim de oldu" dedi.

Ciğeri paylaşımında devamında ise "Herkes iyi olsun mutlu olsun biz kendi hayatımıza bakalım" yorumunda bulundu.

