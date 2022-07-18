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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı! "Sallansak da yıkılmayız"

18.07.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci kez evlenen ve boşanacakları konuşulan Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci ilişkilerine yeni bir şans verdi. Bütün fotoğraflarını silen çiftten Gökhan Çıra eşi Selin Ciğerci ile aşk pozunu paylaşıp "Sallansak da yıkılmayız" dedi. Selin Ciğerci ise sosyal medyadan barıştıklarını ilan etti.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı! "Sallansak da yıkılmayız"

Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci ilişkisi son günlerde gündemde. İkinci kez evlenen çiftin arası bozulmuş ve çift birbirini sosyal medyadan silmişti. Ancak Gökhan Çıra ayrılığıa dayanamadı ve karısına ilan-ı aşkta bulundu. Her fırsatta Selin Ciğerci'yi çok sevdiğini söyleyen Çıra paylaşımında ise " Elde sen dilde sen kalpte sen aşk da sen. Seni seviyorum kadın sallansak da yıkılmayız öğrenemediler" yazdı.

Ekran Alıntısı

Selin Ciğerci ise bu paylaşımı kendi hesabından paylaşıp "Gökhan'ın bu paylaşımı ile geri geldim benim de böyle bir paylaşım yapacağından haberim yoktu. 3 saat önce barıştık her evlilikte ve ilişkide problemler yaşandığı gibi bizim de oldu" dedi.

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Ciğeri paylaşımında devamında ise "Herkes iyi olsun mutlu olsun biz kendi hayatımıza bakalım" yorumunda bulundu.

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Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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