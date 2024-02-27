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  4. Sema Aydemir diskalifiye edildi! Eski Survivor yarışmacısı Adem Kılıçcı'dan destek paylaşımı geldi

Sema Aydemir diskalifiye edildi! Eski Survivor yarışmacısı Adem Kılıçcı'dan destek paylaşımı geldi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
27.02.2024 15:00
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Survivor'da gergin anlar yaşandı. Sema Aydemir ile Pınar Saka temaslı kavga etti. Acun Ilıcalı dokunulmazlık oyunu sonrası konseyde yaptığı açıklamada Sema'nın Survivor All Star 2024'de devam edemeyeceğini belirtti. Birçok ünlü isimden Sema'ya destek geldi. Destek veren isimlerden biri de eski Survivor yarışmacısı Adem Kılıçcı oldu.

Sema Aydemir diskalifiye edildi! Eski Survivor yarışmacısı Adem Kılıçcı'dan destek paylaşımı geldi

Sema ile Pınar arasında yaşanan kavganın yankıları sürüyor. Adaya yedeklerden gelen Sema Aydemir'le geldiği günden beri bir türlü anlaşamayan Pınar, sonunda Sema'yla birbirine girdi.

Sema'nın Pınar'a tekme attığı anlarda araya diğer yarışmacılar girdi. Çığlık seslerinin yükselmesi herkesi şoke ederken, Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyi'nde nihai kararı açıkladı.

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Ilıcalı, Sema Aydemir'in diskalifiye olduğunu açıkladı. Birçok ünlü isimden Sema'ya destek gelirken destek verenlerden biri de eski Survivor yarışmacısı Adem Kılıçcı oldu.

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"SEN HİÇ CANINI SIKMA"

Kılıçcı, sosyal medya hesabından Sema diskalifiye olmadan önce yaptığı paylaşımda "Semaya çok üzüldüm, umarım diskalifiye olmaz. Pınar gibi bir karakterle yaşamak ve yarışmak çok zor. Çıldırtır, acı konuşarak tahrik eder" ifadelerini kullandı.

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Kılıçcı, Sema'nın diskalifiye olmasından sonra ise şu paylaşımı yaptı:

"Çok üzüldüm.. Sen hiç canını sıkma.. Yaşasın Cehennem kötü kalpliler için."

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Youtube


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Adem Kılıçcı Sema Aydemir Pınar
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