MAGAZİN

'Sen beni bir de gençliğimde görecektin'

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.05.2018 15:02 | Son Güncelleme

Şarkıcı Funda Arar, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin Uluyazı Kampüsü’nde sahneye çıkarak, yüzlerce üniversitelinin yıl sonu heyecanına ortak oldu.

'Sen beni bir de gençliğimde görecektin'

Funda Arar, "Öğrenciliğinizin kıymetini bilin, sonra bu günlerinizi çok arayacaksınız. Allah hepinize hedeflerinize ulaşmayı ve bu ülkeye faydalı bir birey olmayı nasip etsin" sözleriyle başladığı sahnesinde, Hababam Sınıfı'yla özdeşleşen Erkin Koray'ın unutulmaz eseri 'Estarabim'i de yüzlerce kişilik koro eşliğinde seslendirdi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan şarkıcı, danslarıyla da beğeni topladı. Bir hayranının "Çok güzel dans ediyorsun Funda Abla" sözlerine Arar, "Sen beni bir de gençliğimde görecektin. Gerçi şimdi de fena sayılmam da. Eh yani... Sahneye başlarken söyledim ya. Gençliğinizin kıymetini bilin" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

Başarılı şarkıcı, sahnesini gençlerin kıvrak dansları eşliğinde Rum Havası parçasıyla tamamladı.

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Funda Arar çankırı

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