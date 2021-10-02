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Sen Olsan Ne Yapardın? ‘Yargı'nın başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz anlattı

02.10.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı ‘Yargı’ yayınlanmaya başladığı günden bu yana izleyenlerin aile içi güven kavramını ters yüz etmesi ve bir avukat ile savcının karşı karşıya kaldığı zorlu süreçleri gözler önüne sermesiyle çok konuşuluyor. Dizinin başrol oyuncularından Urgancıoğlu ile Deniz’de gerçek hayatta böyle bir durumla karşılaştıkları takdirde ne yapacaklarını anlattı.

Sen Olsan Ne Yapardın? ‘Yargı'nın başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz anlattı

Sürükleyici hikayesiyle ve artan gizemiyle her hafta gerek sosyal medyaya ve gerekse ekrana damga vuran ‘Yargı’ dizisinin başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz kendilerini dizideki karakterleri ‘Ilgaz’ ile ‘Ceylin’in yerine koyarak o durumda olsalar ne yapacaklarını açıkladı.

Urgancıoğlu, Ceylin’in yerinde hiç olmak istemediğini söylerken düşüncelerini “O durumdaki bir insanın sağlıklı karar verebileceğini düşünmüyorum. Böyle bir şeyi düşünmesi bile çok zor. Ancak o durumda kardeşimin katilinin ortaya çıkması için ben de elimden geleni yapardım, aynı Ceylin’in şu an hikayede yaptığı gibi…” sözleriyle ifade etti.

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Deniz ise canlandırdığı Ceylin karakterinin yerinde olduğu takdirde kesinlikle aynı onun gibi davranacağını dile getirirken “Ceylin’in yerinde olsaydım kesinlikle şüphelinin avukatı olurdum. Çünkü bir şekilde işin içinde neler olup bittiğini öğrenmek isterdim ve dışarıda kaldığımda bu bilgilere ulaşamazdım.” diye de ekledi.

Sen Olsan Ne Yapardın ‘Yargının başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz anlattı

Dizinin iki başrolü de kendilerini Ilgaz’ın yerine koydukları takdirde nasıl bir refleksle hareket edeceklerini böyle bir şey başlarına gelmeden kestirmenin zor olduğu konusunda hemfikir oldu. Kaan Urgancıoğlu: “Böyle bir durumda belki bir eylemde bulunmak bile zorlaşır ve insan kabuğuna çekilip beklemeyi seçebilir.” derken Pınar Deniz ise Ilgaz’ın pozisyonunun hassas bir dengeye sahip olduğundan bahsetti ve düşüncelerini “Belki olay bir şekilde netleşene kadar ben de delil saklayabilirdim ama asla kardeşimi kayırmazdım. Eğer suçlu olduğunu bilseydim; adalete teslim ederdim.” sözleriyle dile getirdi. Bununla beraber, Urgancıoğlu, Ilgaz’ın kardeşi şüpheliyken sürecin önemli delillerinden olan hırkayı polise teslim etmesi ile ilgili ise; “Ilgaz’ın savcılık tecrübesi sebebiyle kardeşinin böyle bir kanıtı orada bırakmayacağına olan güveninden dolayı da hırkanın incelenmesini istediğini düşünüyorum.” diye ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisi
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