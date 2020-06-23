KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. AŞK - CİNSELLİK
  4. Seni seviyorum ama arkadaş olarak! friendzone Nedir? ne Yapmalı?

Seni seviyorum ama arkadaş olarak! friendzone Nedir? ne Yapmalı?

sebboy sebboy
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bir kadın ve bir erkeğin arkadaşlığına her zaman şüpheyle yaklaşanlar olur.

Seni seviyorum ama arkadaş olarak! friendzone Nedir? ne Yapmalı?

Bir kadın ve bir erkeğin arkadaşlığına her zaman şüpheyle yaklaşanlar olur. Ne kadar sıkı dost olduğunuzu iddia etseniz de bu böyledir. Birileri mutlaka "neden olmasın?" der durur. Hem çok iyi anlaşan, hem birbirine çok yakışan bu iki yakın arkadaş neden sevgili olmasın? Bal gibi de olur.

Çevreden gelen imalardan, bıyık altı gülümsemelerden hoşlanmıyorsanız bunlara elbette kulak tıkayabilirsiniz. Peki ya içten içe kalbiniz de bu koroya eşlik ediyorsa! Ya herkesten çok siz bu yakışıklı arkadaşınızla sevgili olma hayalleri kuruyorsanız? Can dostunuz(!) size kız arkadaşıyla ilişkisinden söz ederken kıskançlıktan tırnaklarınızı kemiriyor olabilir misiniz?

Friendzone Belirtileri Nelerdir?

Friendzone, arkadaşlık ilişkisinin tek taraflı bir aşka dönüşmesine verilen isimdir. Taraflardan biri ilişkiyi daha romantik bir seviyeye taşımak isterken diğeri bunun sadece "arkadaşlık" olduğunun altını çizer. Friendzone kelimesini daha önce duymamış olabilirsiniz; ancak hayatınızda en az bir kere "Seni sadece arkadaşım olarak görüyorum." diyen bir platonik aşkınız mutlaka olmuştur.

Friendzone'un en önemli belirtisi konuyu aşk ilişkisine çekmeye çalıştıkça arkadaşlığa doğru itilmektir. Birlikte dünyanın en romantik tepesinde, dünyanın en güzel manzarasına karşı içeceklerinizi de yudumluyor olsanız bu durumu hayra yoran sadece sizsinizdir. Büyük aşkınızın bir anda sizinle dertleşmeye başlaması ve unutamadığı eski sevgilisini anlatması, hatta ağlaması an meselesidir. Siz onun için yaslanacak bir omuz, başı sıkışınca aranacak bir telefon kaydından fazlası değilsinizdir.

Olayları farklı yorumlar, her konuşmadan farklı anlamlar çıkarırsınız. Siz hayalinizdeki ilişkiye çok yaklaştığınıza inanırken o size karşı cins gözüyle bakmıyordur bile! Tam da birlikteliğinize bir engel kalmadığını düşündüğünüz anda gelen "Canım arkadaşım!" nidasıyla yıkılırsınız.

Aranızdaki "erkek muhabbeti" sevimsiz bir hal alır. Bel altı şakalar, küfürler, futbol tartışmaları, başka kızlarla bakışmalar havalarda uçuşur. Sizi tavlamaya çalışmadığı için yanınızda yapmaktan çekindiği neredeyse hiçbir şey yoktur.

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını ondan duyuyorsanız, nur topu gibi bir friendzone içerisinde çırpınıp durduğunuza emin olabilirsiniz:

  • Arkadaşlığımız benim için çok değerli...
  • Arkadaş arasında lafı bile olmaz...
  • Beni şu arkadaşlarınla tanıştırsana!
  • Tamam gideriz tabii, başka kimler geliyor?
  • Seni bir arkadaş olarak çok seviyorum...
  • Seni sadece arkadaşım olarak görüyorum...

Friendzone Nasıl Kurtulunur?

Friendzone'dan kurtulmanın ilk yolu ciddi bir sorununuz olduğunu kabul etmektir. Arkadaşlık sınırını geçmek her zaman mümkün olmayabilir, hayat her zaman toz pembe değildir, bunu bilerek hareket edin. Yine de denemeye değeceğini düşünüyorsanız ilişkinizde köklü değişiklikler yapın.

Her şey aynı rutinde devam edip giderken karşı tarafın birden size başka gözle bakmasını beklemeyin. Böyle bir mucize filmlerde bile kolay kolay yaşanmaz. Klişe senaryoları hatırlamaya çalışın; esas kız esaslı bir değişimden geçmeden esas oğlan dünyaya gözlerini açmaz! Bir arkadaşlıktan karşılıklı bir aşk doğabilmesi için değişim şarttır.

Hikayedeki rolünüzü değiştirmeniz, hoşlandığınız kişinin gözündeki "kaybeden" imajını yerinden oynatmanız iyi bir fikirdir. Sadece "iyi kız" ya da "tatlı bir arkadaş" olarak anılmak Eros'un oklarını üzerinize çekmez. Farklı hobilerle ilgilenin, mümkünse spor yapın, fit kalın. Tarzınızı gözden geçirin, giysilerinize ufak dokunuşlar yapabilir ya da gardırobunuzu komple elden geçirebilirsiniz. Durumun vahametine siz karar verin.

Başkalarıyla dışarı çıkın, sizinle zaman geçirmek isteyen diğer adaylara şans verin. Böylece bu dünyaya sadece arkadaşça sohbet etmek, dert dinlemek ya da ders çalışmak için gelmediğinizi ona hissettirmiş olursunuz.

Arkadaşınızın(!) gözünü biraz açmasına yardım edin. Duruşunuzla, bakışlarınızla ya da sözlerinizle eskisinden başka biri olun. Flört edilebilecek güzel bir kadın olduğunuzu ona belli edin.

Değişiminizin daha iyi fark edilebilmesi için bir süreliğine ortadan kaybolmayı deneyebilirsiniz. Bir haftalık mola bile ilişkinize çok iyi gelebilir, sizi friendzone çukurundan çekip alabilir! Hele ayrı kaldığınız süreyi gizemli bir tatille ve gerçek bir değişimle değerlendirebilirseniz iki kat güzel olur. Böylece geri dönüşünüz muhteşem olabilir!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatiliMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatili
Eski Sevgiliniz Mesaj Attığında Ne Yapmalısınız?Eski Sevgiliniz Mesaj Attığında Ne Yapmalısınız?
Evde kendi çamaşır suyunuzu yapabileceğinizi biliyor muydunuz! Para saçmaya son... Oldukça kolay!Evde kendi çamaşır suyunuzu yapabileceğinizi biliyor muydunuz! Para saçmaya son... Oldukça kolay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Güldür Güldür'de flaş ayrılık!

Güldür Güldür'de flaş ayrılık!

Evliliğinize heyecan katacak 9 seks önerisi

Evliliğinize heyecan katacak 9 seks önerisi

Kar gibi beyaz bir cilt için ten açıcı etkili ve doğal yöntemler

Kar gibi beyaz bir cilt için ten açıcı etkili ve doğal yöntemler

Cinsel hayatınızı renklendirecek seks oyunları

Cinsel hayatınızı renklendirecek seks oyunları

Daha hızlı saç uzatmak için kolayca uygulayabileceğiniz 20 yöntem

Daha hızlı saç uzatmak için kolayca uygulayabileceğiniz 20 yöntem

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Seks pozisyonları: Zevkin kitabından 100 kamasutra pozisyonu!

Seks pozisyonları: Zevkin kitabından 100 kamasutra pozisyonu!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

Penis büyütme yöntemleri! İdeal penis boyu...

Penis büyütme yöntemleri! İdeal penis boyu...

Son pişmanlık fayda eder mi?: Pişman olan erkeği nasıl anlarsınız?

Son pişmanlık fayda eder mi?: Pişman olan erkeği nasıl anlarsınız?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Sevgiliniz Mesaj Attığında Ne Yapmalısınız?

Eski Sevgiliniz Mesaj Attığında Ne Yapmalısınız?

Balık etli kadınlar daha çok mutlu ediyor

Balık etli kadınlar daha çok mutlu ediyor

Güçlü kadınlar hayatlarında başka kimseye ihtiyaç duymaz

Güçlü kadınlar hayatlarında başka kimseye ihtiyaç duymaz

İlk Buluşmada Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

İlk Buluşmada Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

Feminen kadınların çekici bulunmasının 8 nedeni

Feminen kadınların çekici bulunmasının 8 nedeni

Ayrılık zamanının geldiğinin 10 belirtisi

Ayrılık zamanının geldiğinin 10 belirtisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.