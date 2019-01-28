Biz de fırsat buldukça bu tip ürünleri ya deneyerek ya da belirli tecrübeler ve araştırmalarla sizler için inceliyoruz. Bu tip ürünlerden bir tanesi de şüphesiz aracın dışına uygulanan, “Seramik Kaplama” ve “Seramik boya koruma” olarak geçen boya koruma ürünleri. Bu ürünlerin araştırılması için sayısız istek aldık. Bu doğrultuda da incelemeye karar verdik. Her şeyden önce madem bu tip bir kaplamaya ve korumaya “Seramik” adı verilmiş, bu kelimenin ne anlama geldiğine bir bakmak gerekiyor. Seramik nedir? Seramik dendiği zaman ülkemizde genellikle yere ve duvara döşenen son kat kaplamaları gelse de aslında karşılığı “Çok yüksek sıcaklıkta pişirilmiş toprak” demektir. İlk örneklerine de 8000 yıl önce Anadolu topraklarında Çatalhöyük/Konya’da rastlanmıştır. En eski yapı, çanak, çömlek malzemesi üretimi yöntemlerinden bir tanesidir. Ayrıca günümüzde sadece yapı sektöründe değil birçok farklı sektörde kullanılan Seramik malzemesi, otomotiv sektöründe bujilerde ve yüksek performanslı fren sistemlerinde de kullanılıyor. Ancak bir malzemenin seramik özelliği taşıyabilmesi veya adlandırılabilmesi için, yapılan işlemin içinde toprak ve yüksek sıcaklık bulunması gerekir diye düşünüyoruz.

Seramik boya koruma nedir? Yukarıdaki seramik tanımımızdan da anlaşılacağı gibi seramik doğrudan toprak ve yüksek sıcaklık ile alakalı. Hal böyle olunca “Araç seramik kaplama” veya “Seramik boya koruma” olarak adlandırılan ve aracın dışını tamamen kaplayan bu uygulamada ister istemez bu işlemle alakalı ham madde ve işlemler bekleniyor. Ayrıca ilk anda seramiğin o dayanıklı, çizilmesi zor yapısını aklımıza getirip heyecanlanmıyor da değiliz. Yani bizim aklımıza uygulandığı andan itibaren aracın kaportasında adeta zırh gibi bir kabuk oluştuğu ve bunun da gövdeyi muazzam bir şekilde koruduğu geliyor. Tabi bu seramik ifadesinin çok güçlü ve güven veren bir ifade olması ile doğrudan alakalı. Ancak durum hissettiklerimiz ve seramik ifadesinden beklentilerimizden oldukça farklı ve “Araç seramik kaplama” veya “Seramik boya koruma” sistemlerinde seramik ile alakalı hiçbir şey bulunmuyor. Yabancı kaynaklarda da Ceramic ifadesi olsa da hemen devamında Nano teknolojik ve camsı bir ürün olarak adlandırılıyor. Esas olarak ise araçların boyasında yer alan ve son kat olarak uygulanan sert ve kalıcı cilalar ile büyük benzerlik gösteriyor. Yani bu tip bir korumanın esas görevi aracın mevcut cilasının üzerini şeffaf ve camsı bir şekilde kaplayarak daha sert yapısıyla daha dayanıklı olabilmesini sağlamak da diyebiliriz.

Seramik boya kaplama nasıl uygulanıyor? Seramik boya kaplama ürünleri sıvı formda bulunuyor. Genellikle her araç için tek kullanımlık, ve 1 araca yeterli miktarda sıvı tüplerle geliyor. İlk olarak araç çok iyi bir şekilde temizleniyor. Gerekirse yüzeysel çizikler onarılıyor, aracın tam olarak kuruması bekleniyor. Ertesi gün seramik kaplama uygulamasına başlanıyor. Aracı çizmeyecek bir mikro fiber veya daha yumuşak bir bez yardımıyla tek kullanımlık tüplerdeki sıvı beze sürülüyor. Sonrasında aracın kaportasına hassas bir şekilde uygulanıyor. Araç sahibinin seçtiği dayanım paketine göre bu kaplama 2, 3 veya 4 kat olacak şekilde tekrar tekrar uygulanıyor. Uygulamayı yapan yerin kullandığı malzemenin özelliğine göre genelde 3 kat için 2 yıl, 4 kat için de 3 yıl koruma sağlayacağı belirtiliyor. Düzgün bir korumanın yapılabilmesi için ise seramik kaplama sıvısının, işin ehli bir kişi tarafından kaportaya homojen bir şekilde uygulanması şart. Seramik boya kaplama ne fayda sağlıyor? Açıkçası herhangi bir aracımızda bu tip bir uygulamaya gerek görmedik ve hiç de yaptırmadık ancak araştırdığımız ve görüştüğümüz birkaç uygulayıcının belirttiği kadarıyla faydaları şu şekilde sıralanabilir.

Daha pürüzsüz yüzey sağlaması sayesinde kaportanın kir ve su tutmasında azalma

Camsı yüzey sayesinde mevcut boyanın daha canlı ve parlak bir hale gelmesi

Çok daha kolay temizlik (Kuş pisliği bir yere kadar deniliyor)

9H’a kadar sertlik derecesi sayesinde çiziklere karşı daha yüksek koruma

UV koruması sayesinde güneşe karşı daha yüksek koruma

Parlaklığını koruduğu için cilaya ihtiyaç duymama

Katman sayısına göre 2 veya 3 yıl bu özellikleri koruma (Yani sınırsız değil) Seramik boya korumasına sahip araç nasıl temizleniyor? Araştırdığımız ve görüştüğümüz kadarıyla bu kaplamanın taahhüt edilen özelliklerini koruyabilmesi için oldukça özenli bir şekilde yıkanması gerekiyor. Öyle ki bu yıkama işi için bebek şampuanlarının kullanılması bile şiddetle tavsiye ediliyor. Ayrıca hiçbir araçta otomatik yıkama veya fırça ile yıkama tavsiye edilmediği gibi seramik korumada da tavsiye edilmiyor. Güneşte çok uzun süreler bırakılmasının da korumanın ömrünü kısaltacağı belirtiliyor. Normal bir araçta nelere dikkat edilmesi gerekiyorsa, ne kadar sert ve zırh gibi olduğu hissettirse de seramik kaplamanın bakım şartlarında bir değişiklik bulunmuyor diyebiliriz.

Kıssadan hisse “Aracıma nefis bir kaplama yaptırdım, adeta zırh giydi, artık ne toz, ne kir ne de başka bir şey etkilemeyecek, boyam pırıl pırıl kalacak” diye bir şey yok. Özen aynı özen. Seramik boya koruma fiyatları ne kadar? Oldukça değişken bir fiyatlandırma olsa da tanınmış ve kurumsal markaların ürünleri, uygulanan kat sayısına ve dayanıklılık süresine göre 1.000TL ile 3.000TL arasında değişiyor. Yani her yıl için bu tip bir boya korumaya yaklaşık 500TL-1000TL arasında yatırım yapmış oluyorsunuz. Mutlaka bu uygulamayı yapan çok daha ucuz yerler de mevcut. Ancak biz ancak üst düzey, bilinen ve garantili iş yapan yerlerin fiyatlarını baz almak durumundayız. Ayrıca aynen cila gibi sadece ürünü satın alabildiğiniz seçenekler de mevcut ve talimatlara uyarak çok daha ucuz bir şekilde aracınıza bu kaplamayı uygulayabiliyorsunuz. SONUÇ Görüleceği gibi seramik kaplama olarak adlandırılan boya koruma işleminin aslında seramik kelimesi ile bir alakası bulunmuyor. Seramik ifadesinin kullanılma nedeni ise; insana verdiği güçlü his ve güven nedeniyle seçilmiş gibi görünüyor. Esas olarak aracın dışında oldukça sert bir camsı katman oluşuyor ve mevcut cilayı daha iyi koruyor ancak onun da belli bir ömrü var.

Diğer taraftan fiyatları bize göre çok yüksek ve orta düzeyde özen gösterilen araçların bile uzun yıllar ve mesafeler sorunsuz dayandığı düşünülürse pek de gerekli görmüyoruz. Burada “Ben aracımı sıfır alırım, seramik korumayı yaptırırım, 3 yıl çok özenerek kullanırım, satarken de bu farkı çıkartırım” diyenler varsa saygı duyarız. Ayrıca kaportasına kıl düşse üfleyerek uzaklaştıracak derecede titiz kişiler de kendilerini bu kaplama ile rahatlatabilirler. Orijinal fabrika çıkışı cilası yıpranmış araçlar için de büyük fayda sağladığını belirtmeden geçmeyelim.