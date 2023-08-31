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  4. Seray Kaya sere serpe uzandı! Bikinili pozlarında iddialı notu dikkat çekti

Seray Kaya sere serpe uzandı! Bikinili pozlarında iddialı notu dikkat çekti

31.08.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Bir Küçük Gün Işığı dizisinde rol alan Seray Kaya sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla ilgi odağı olan Kaya, sere serpe uzanarak bikinili poz verdi. Ünlü ismin fotoğraftaki notu dikkat çekti.

Kadın dizisinde hayat verdiği Şirin karakteriyle hafızalara kazınan Seray Kaya en son Bir Küçük Gün Işığı dizisinde rol aldı. Dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan Kaya bikinili pozlarını paylaştı.

seray kaya sere serpe uzandı

32 yaşındaki güzel oyuncu sere serpe uzanarak poz verdiği fotoğraflarına dikkat çeken bir not düştü.

seray kaya bikinili poz verdi

Ünlü isim paylaşımında “Sandığınız değilim, sandığınız şeylerden hiçbiri değilim.” dedi.

seray-kaya-iddialı-poz

Kitap okuyan ünlü isim paylaşımına Cem Mumcu etiketini de düştü. Güzel oyuncunun pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü ismin takipçileri pozlarına "Bildiğim tek şey çok güzel olduğun", "Bu not birine mesaj mı acaba" yorumlarını yaptı.

seray

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Seray Kaya'nın 1 milyon takipçisi bulunuyor.

seray2

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