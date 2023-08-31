Seray Kaya sere serpe uzandı! Bikinili pozlarında iddialı notu dikkat çekti

Kadın dizisinde hayat verdiği Şirin karakteriyle hafızalara kazınan Seray Kaya en son Bir Küçük Gün Işığı dizisinde rol aldı. Dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan Kaya bikinili pozlarını paylaştı.

32 yaşındaki güzel oyuncu sere serpe uzanarak poz verdiği fotoğraflarına dikkat çeken bir not düştü.

Ünlü isim paylaşımında “Sandığınız değilim, sandığınız şeylerden hiçbiri değilim.” dedi.

Kitap okuyan ünlü isim paylaşımına Cem Mumcu etiketini de düştü. Güzel oyuncunun pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü ismin takipçileri pozlarına "Bildiğim tek şey çok güzel olduğun", "Bu not birine mesaj mı acaba" yorumlarını yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Seray Kaya'nın 1 milyon takipçisi bulunuyor.