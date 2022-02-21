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Serdar Gökhan kameraları karşısında görünce çileden çıktı! Eşini azarladı

21.02.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diriliş Ertuğrul, Kurt Seyit ve Şura gibi dizilerde de rol alan usta oyuncu Serdar Gökhan kameraları karşısında görünce çileden çıktı. Eşi Şükran Gökhan'ı "Muhabirlerin yanına gitme" diyerek azarlayan ünlü oyuncunun sinirli halleri herkesi şaşırttı. Serdar Gökhan'ın eşi bu durum için muhabirlerden özür diledi.

Serdar Gökhan kameraları karşısında görünce çileden çıktı! Eşini azarladı

Diriliş Ertuğrul dizisinde Süleyman Şah karakterini canlandıran Serdar Gökhan ve eşi Şükran Gökhan Akmerkez'de görüntülendi. Ünlü oyuncunun kameraları görünce yaptıkları herkesi şoke etti. Basın mensuplarının yanından geçerken bir anda duran Gökhan, eşine "Oradan geçme, onların yanından geçme" diye bağırdı.

Sonrasında basın mensuplarının "Bize neden tepki gösterdiniz, neden böyle bir şey dediniz Serdar Bey?" sorusuna Gökhan "Hayatınız yalan, sizinle konuşmak istemiyorum gidin buradan" diyerek gergin tavırlar sergiledi.

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"GEÇMİŞ HABERLERDEN SİNİRLİ"

Gergin tavırların nedenini anlamayan basın mensupları ünlü oyuncunun eşine bunun nedenini sordu.

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Snob Magazin'in haberine göre; Serdar Gökhan'ın eşi bu durumun sebebi için "Geçmiş haberlerden dolayı size sinirli, ne olur kusura bakmayın. Bugünlük böyle oldu özür dilerim lütfen" dedi.

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Serdar Gökhan
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