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Serdar Ortaç’a kulak asmayan Chloe Loughnan’dan sütyensiz paylaşım

08.12.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç’la evliliğini iki sene önce sonlandıran İrlandalı model Chloe Loughnan, geçtiğimiz günlerde uzun bir aradan sonra İstanbul’a geldi. Serdar Ortaç’ın her fırsatta eleştirdiği Chloe Loughnan, şarkıcının kendisi hakkında söylediklerine bir yanıt vermedi.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'la evliliğini 2019 yılında bitiren ve iki yıl aranın ardından tekrar İstanbul'a gelen Chloe Loughnan, yaptığı video paylaşımıyla çok konuşuldu. Instagram'dan iç çamaşırsız kombinli halini paylaşan güzel modele kısa sürede binlerce beğeni geldi.

2014 yılında kendisinden 22 yaş büyük şarkıcı Serdar Ortaç ile evlenen ve beş yıllık evliliğini 2019 yılında sonlandıran İrlandalı model Chloe Loughnan, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç sorularına imalı yanıt!Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç sorularına imalı yanıt!

SÜTYENSİZ KOMBİNİ ÇOK KONUŞULUR

İki yıl sonra tekrar İstanbul'a gelen 29 yaşındaki model, sütyensiz kombiniyle ağızları açık bıraktı. Chloe Loughnan'ın video paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi.

SERDAR ORTAÇ'A HACİZ GÖNDERDİ

Öte yandan Serdar Ortaç, 2019'da boşandığı ve nafaka sebebiyle davalık olduğu eski eşi Chloe Loughnan'ın evine haciz gönderdiğini ve bu duruma çok içerlediğini açıklamıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Serdar Ortaç'ın borçları silinmiş' diyorlar. Kim kimin borcunu siliyor bu devirde? 45 milyonluk eve ipotek koydu adamlar. Borcum azaldı. Eşek gibi çalışıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Serdar Ortaç Chloe Loughnan
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