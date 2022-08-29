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Serdar Ortaç'ın Lozan açıklaması sosyal medyada yeniden gündem oldu! "12 adaları almak için..."

29.08.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın geçtiğimiz aylarda dijital bir platformda yayınlanan programda söylediği sözler yeniden gündem oldu. Ortaç'ın "12 adaları almak için Lozan'ı bekleyelim. 2023 gelsin" sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın katıldığı bir programda yaptığı Lozan ve 12 adalar açıklaması yeniden gündem oldu. Yunanistan’ın Ege’de Türk jetlerine tacizde bulunmasının ardından Serdar Ortaç’ın Blu TV’de yayınlanan 40 Soru programında Cansu Canan Özgen’in sorularına verdiği yanıtlar yeniden gündeme geldi.

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Ege’deki Yunan adalarının Türk adaları olması gerektiğini söyleyen Serdar Ortaç, "Lozan Antlaşması 2023’te ortadan kalkacak. 2023 gelsin" ifadelerini kullandı.
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"ONLAR BİZİM ADALARIMIZ"

Serdar Ortaç, "Onlar bizim adalarımız. Alınmasını isterim. Ama alınmasını isterken orada savaş olmasın. Orada yaşayan Rumlar Yunanlar tabii olmasın. Onlar gönül rahatlığıyla vermeyeceğine göre şu an tabii alamayacağız. Ama dur bakalım. Lozan’ı bir bekleyelim. 23 bir gelsin" demişti.

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Serdar Ortaç lozan söyledi
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