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  4. Serdar Ortaç sarhoş yayın açmıştı! O anları gören Chloe Loughnan bakın ne demiş...

Serdar Ortaç sarhoş yayın açmıştı! O anları gören Chloe Loughnan bakın ne demiş...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.02.2024 10:55
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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç sosyal medya hesabındaki canlı yayınlarda sarhoş olması ve eski eşine de küfürler etmesi gündemdeydi. İddialara göre Ortaç'ın eski karısı Chloe Loughnan yakın çevresine bakın ne diyormuş...

Serdar Ortaç sarhoş yayın açmıştı! O anları gören Chloe Loughnan bakın ne demiş...

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Serdar Ortaç, açtığı TikTok yayınlarında sarhoş şekilde küfürler yağdırıyordu.

Küfür ettiği isimlerden biri de şu sıralar ikinci kez evlilik hazırlığında olan eski eşi Chloe Loughnan idi.

Sosyal medyada iddialı pozlarıyla dikkat çeken Chloe Loughnan, Müge Dağıstanlı'nın iddiasına göre yakın çevresine "Durumuna çok üzülüyorum" diyormuş...

Ekran Alıntısı

Chloe Loughnan "Eski kocam kumarı benden daha çok sevdi. Kalkıyordum evde olmuyordu" dedi. Chloe Loughnan ailesinin yanında İrlanda’ya döndüğü zamanlarda Serdar Ortaç'ın, kendisinin takılarını satıp kumar oynadığını iddia etmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç sosyal medya
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