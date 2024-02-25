Serdar Ortaç sarhoş yayın açmıştı! O anları gören Chloe Loughnan bakın ne demiş...

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Serdar Ortaç, açtığı TikTok yayınlarında sarhoş şekilde küfürler yağdırıyordu.

Küfür ettiği isimlerden biri de şu sıralar ikinci kez evlilik hazırlığında olan eski eşi Chloe Loughnan idi.

Sosyal medyada iddialı pozlarıyla dikkat çeken Chloe Loughnan, Müge Dağıstanlı'nın iddiasına göre yakın çevresine "Durumuna çok üzülüyorum" diyormuş...

Chloe Loughnan "Eski kocam kumarı benden daha çok sevdi. Kalkıyordum evde olmuyordu" dedi. Chloe Loughnan ailesinin yanında İrlanda’ya döndüğü zamanlarda Serdar Ortaç'ın, kendisinin takılarını satıp kumar oynadığını iddia etmişti.







