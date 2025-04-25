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Serebral palsi çocukları tehdit ediyor! Uzmanlardan uyarılar...

Balıkesir'de, erken fetal dönem ile 5 yaş arasında meydana gelen beyin hasarları sonucu ortaya çıkan serebral palsi (SP) hastalığı, uzmanlar tarafından ele alındı. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilay Şahin ve Çocuk Hastalıkları Nöroloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hilal Aydın, serebral palsinin yalnızca sağlık açısından değil, sosyal sorumluluk anlamında da büyük önem taşıdığını vurguladılar. Detaylar haberimizde...

Serebral palsi çocukları tehdit ediyor! Uzmanlardan uyarılar...

"Serebral Palsi'ye Çok Yönlü Bakış" sempozyumu, bu hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmayı ve güncel bilimsel gelişmeleri paylaşmayı amaçlayan geniş katılımlı bir etkinlik olarak düzenlendi. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nöroloji, beslenme, rehabilitasyon süreçleri ve operasyonel yaklaşımlar gibi pek çok farklı boyutun masaya yatırıldığı sempozyumda, alanında uzman hekimler, akademisyenler, asistanlar ve tıp fakültesi öğrencileri bir araya geldi.

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"SEREBRAL PALSİ'YE ÇOK YÖNLÜ BAKIŞ"

Serebral palsi alanında farkındalık oluşturmak ve güncel bilimsel gelişmeleri paylaşmak amacıyla Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ve Çocuk Hastalıkları Nöroloji Bilim Dalı ortaklığında düzenlenen "Serebral Palsi'ye Çok Yönlü Bakış" sempozyumu, uzmanların geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Alanında yetkin hekimler, akademisyenler, asistanlar ve tıp fakültesi öğrencilerinin bir araya geldiği etkinlikte, serebral palsinin tanı, tedavi, rehabilitasyon, operasyonlar, beslenme ve sosyal boyutları detaylı şekilde ele alındı.

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SOSYAL BİR SORUMLULUK HASTALIĞIDIR

Sempozyum Başkanlığını Tıp Fakültesi Fizik Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilay Şahin ve Çocuk Hastalıkları Nöroloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hilal Aydın'ın yaptığı toplantıya akademisyenler konuşmacı olarak katıldı. Şahin ve Aydın serebral palsinin çok önemli bir sağlık sorunu yanında aslında sosyal bir sorumluluk hastalığıdır diyerek bu çocukların ailelerine destek olmanın önemini vurguladılar.

Bu nedenle farklı disiplinlerden uzmanların katkı sunduğu sempozyumda, ailelerin yaşadığı zorluklar ve destek mekanizmaları da gündeme geldi. Etkinlik, serebral palsi ile yaşayan bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik multidisipliner çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koydu.

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Sempozyumda multidisipliner yaklaşımın önemi vurgulanırken, erken tanı ve bireyselleştirilmiş rehabilitasyon programlarının yaşam kalitesine katkısı öne çıktı. Katılımcılar, güncel araştırmalar eşliğinde deneyimlerini paylaşarak bilgi alışverişinde bulundu.

Bu anlamlı etkinlik, serebral palsi ile yaşayan bireylerin ihtiyaçlarına daha duyarlı bir toplum oluşturma yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.

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SEREBRAL PALSİ NEDİR?

Serebral palsi nedir; erken fetal dönem ile 5 yaş arasında meydana gelen beyin hasarı sonucu oluşan klinik tablo. Beynin hareketi, dengeyi ve duruşu kontrol eden kısımlarında hasar veya anormal gelişim sonucu ortaya çıkan bir hareket bozukluğudur.

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(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
serebral palsi Balıkesir çocuk sağlığı
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