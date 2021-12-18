Serel Yereli bunu hep yapıyor! Transparan gömleğiyle poz verdi

Bodrum Masalı dizisinde Şevval Sam ve Timuçin Esen gibi iki ünlü isimle kamera karşısına geçen Serel Yereli, kısa süren oyunculuk macerasından sonra rotasını müziğe çevirdi. Oyunculuğu bırakarak müzik eğitimi almak için Londra’ya yerleşen Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Genç yıldız bu sefer beyaz transparan gömleğiyle poz verdi.

Kısa süre önce ailesini ziyaret etmek için Türkiye’ye gelen genç kadın, Londra’ya döndükten sonra dikkat çeken paylaşımlarına kaldığı yerden devam etti. Beyaz transparan gömlekle poz veren Serel Yereli paylaşımını, “Bu koşuşturmaca kişileştirilmiş. Hayatta kalmak için nasıl savaştığımıza bakın” notuyla yaptı. Serel Yereli’nin paylaşımı binlerce beğeni aldı.



