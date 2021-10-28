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Serel Yereli dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi

28.10.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum Masalı dizisiyle adını duyuran Serel Yereli, müzik eğitimi almak için birkaç yıldır Londra’da yaşıyor. Pandemi yüzünden 2 yıldır Türkiye’ye gelemeyen genç isim, ailesini görmek için İzmir’e geldi. Serel Yereli, iddialı paylaşımlarına İzmir’den devam ediyor.

Serel Yereli dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi

Serel Yereli, Bodrum Masalı dizisinde canlandırdığı Alara karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Dizi sona erdikten sonra müzik kariyerine odaklanmak için İngiltere’nin başkenti Londra’ya yerleşen Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

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Ankara Antlaşması'yla İngiltere'ye giden Yereli ailesini görmek için Türkiye'ye geldi. Genç isim iddialı paylaşımlarına buradan da devam etti. Çeşme’de tatiline devam eden Serel Yereli’nin yeni paylaşımı çok kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

SEREL YERELİ: ÖZGÜRÜM

Yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen genç oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla gündeme gelmişti. Yereli sorular üzerine "Ben kafama göre takılıyorum. Özgürlüğün verdiği tembellik var. İnsanlar rahat olunabileceğini görsün diye de paylaşıyorum. Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz. Kimse kimseye müdahale etmiyor. İzmirli arkadaşlarıma umut oluyorum" dedi.

Serel Yereli'den cesur poz açıklaması: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruzSerel Yereli'den cesur poz açıklaması: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz
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Serel Yereli Instagram
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