Serel Yereli havluya sarınıp poz verdi! İddialı paylaşımı olay oldu

Bodrum Masalı ile ünlendikten sonra yurt dışına gidip müzik eğitimi alan Serel Yereli şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isin bu defa son gönderisi ile sosyal medyayı salladı.

Yereli'nin 'Duygusal bi hayat stili' notunu düştüğü gönderisindeki havluya sarındığı pozu dikkatlerden kaçmadı. Ünlü isimin iddialı paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Serel Yereli bu gönderisini ise yorumlara kapattı.

2016 yılında yayınlanan Bodrum Masalı dizisindeki Alara karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Serel Yereli'nin oyunculuk kariyeri kısa sürdü.

Dizinin ekranlara veda etmesinin ardından Londra'ya yerleşen ve oyunculuğu bırakan Yereli, müzik alanında eğitim almaya başladı.

Serel Yereli, 19 Nisan 1995 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Annesi İngilizce öğretmeni Elif Yereli babası da eski milli hentbolcu Serdar Yereli'dir.

Babasının hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden ötürü çocukluğu değişik ülkelerde geçti.









