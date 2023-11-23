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Serel Yereli havluya sarınıp poz verdi! İddialı paylaşımı olay oldu

23.11.2023 11:46 | Son Güncelleme:
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Bodrum Masalı dizisinde hayat verdiği Alara karakteri ile yıldızı parlayan Serel Yereli, dizinin ardından oyunculuğu bırakarak İngiltere'ye yerleşti. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Yereli son pozlarıyla olay oldu. Havluya sarınıp poz veren ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Bodrum Masalı ile ünlendikten sonra yurt dışına gidip müzik eğitimi alan Serel Yereli şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isin bu defa son gönderisi ile sosyal medyayı salladı.

Serel Yereli 1

Yereli'nin 'Duygusal bi hayat stili' notunu düştüğü gönderisindeki havluya sarındığı pozu dikkatlerden kaçmadı. Ünlü isimin iddialı paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Serel Yereli bu gönderisini ise yorumlara kapattı.

Serel Yereli havlu

2016 yılında yayınlanan Bodrum Masalı dizisindeki Alara karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Serel Yereli'nin oyunculuk kariyeri kısa sürdü.

Serel Yereli 2

Dizinin ekranlara veda etmesinin ardından Londra'ya yerleşen ve oyunculuğu bırakan Yereli, müzik alanında eğitim almaya başladı.

Serel Yereli 3

Serel Yereli, 19 Nisan 1995 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Annesi İngilizce öğretmeni Elif Yereli babası da eski milli hentbolcu Serdar Yereli'dir.

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Babasının hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden ötürü çocukluğu değişik ülkelerde geçti.

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Serel Yereli karakteri
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