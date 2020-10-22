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Serel Yereli Instagram’a isyan etti! ‘Üstsüz çocukluk fotoğraflarımı...’

22.10.2020 18:09 | Son Güncelleme:
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Serel Yereli Instagram’a isyan etti! ‘Üstsüz çocukluk fotoğraflarımı...’

Geçtiğimiz aylarda iç çamaşırlı fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştığı için eleştiri oklarının hedefi olan güzel oyuncu Serel Yereli bu sefer de Instagram’ın engeline takıldı. Müzik kariyeri için İngiltere’de yaşamaya başlayan Serel Yereli Instagram hesabından sitem etti. Yereli, çocukluk fotoğrafını yükleyemediği için Instagram’a ateş püskürdü.

Bodrum Masalı isimli dizide oynadığı rolle ünlenen Serel Yereli ani bir kararla İngiltere’ye taşınmıştı. Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Yereli, son olarak iç çamaşırlı pozuyla dikkatleri çekmişti. Paylaşımına gelen eleştirilere aldırış etmeyen Serel Yereli Instagram hesabından çocukluk fotoğraflarını paylaştı. Serel Yerel’in Instagram’a ettiği sitem ise takipçilerini şaşırttı.

‘ÜSTSÜZ ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARIMI RAHAT BIRAK’

serel yereli

Sosyal medya üzerinden çocukluk fotoğraflarını paylaşan Serel Yereli, Instagram’ın filtre engeline takıldı. Güzel sanatçı sosyal medya hesabından üstsüz çocukluk fotoğraflarını yükleyemediği için sinirlendi. Çocukluk fotoğraflarını yayınlayarak takipçilerini geçmişe götüren ünlü isim gönderisine, “Instagram üstsüz çocukluk fotoğraflarımı kaldırmayı bırak” notunu ekledi.

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