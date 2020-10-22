Serel Yereli Instagram’a isyan etti! ‘Üstsüz çocukluk fotoğraflarımı...’

Bodrum Masalı isimli dizide oynadığı rolle ünlenen Serel Yereli ani bir kararla İngiltere’ye taşınmıştı. Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Yereli, son olarak iç çamaşırlı pozuyla dikkatleri çekmişti. Paylaşımına gelen eleştirilere aldırış etmeyen Serel Yereli Instagram hesabından çocukluk fotoğraflarını paylaştı. Serel Yerel’in Instagram’a ettiği sitem ise takipçilerini şaşırttı.

‘ÜSTSÜZ ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARIMI RAHAT BIRAK’

Sosyal medya üzerinden çocukluk fotoğraflarını paylaşan Serel Yereli, Instagram’ın filtre engeline takıldı. Güzel sanatçı sosyal medya hesabından üstsüz çocukluk fotoğraflarını yükleyemediği için sinirlendi. Çocukluk fotoğraflarını yayınlayarak takipçilerini geçmişe götüren ünlü isim gönderisine, “Instagram üstsüz çocukluk fotoğraflarımı kaldırmayı bırak” notunu ekledi.



