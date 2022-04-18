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Serel Yereli'nin sütyensiz paylaşımına yorum yağdı! "Füze at derken bunu kastetmiyorduk"

18.04.2022 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'deki oyunculuk kariyerini bırakıp Londra'ya yerleşen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli'den çok konuşulacak bir sosyal medya paylaşımı geldi. Instagram paylaşımlarıyla kendisinden sık sık bahsettiren ismin sütyensiz paylaşımına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Serel Yereli'nin sütyensiz paylaşımına yorum yağdı! "Füze at derken bunu kastetmiyorduk"

Geçtiğimiz haftalarda klibi için çekildiği jartiyerli pozları olay olan Serel Yereli, sonrasında havuzda poz vermiş ve paylaşımına "Senin yılgın bir hoşgörü ile beni benimsemene mi kaldım" notunu düşmüştü. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen genç şarkıcı, son olarak paylaştığı sütyensiz pozuyla olay oldu.

SÜTYENSİZ POZUNA YORUM YAĞDI!

Yaşamını İngiltere'de sürdüren şarkıcı Serel Yereli, paylaşımlarıyla ses getirmeye devam ediyor.

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Ünlü şarkıcı, Bodrum Masalı isimli dizide canlandırdığı Alara adlı karakterle şöhrete kavuşmuştu. Sonrasında sesini değerlendirmek isteyen isim Türkiye'den ayrılarak Londra'ya yerleşmişti.

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Yereli'den bu defa cesur bir paylaşım geldi. Dekolteli pozlarıyla çokça gündem olan Serel Yereli, sütyensiz giydiği crop top'uyla yorum yağmuruna tutuldu.

"ALEV ALDI BURALAR"

Takipçilerinden çokça yorum ve beğeni aldığı görülen Serel Yereli'nin paylaşımına "Muhteşemsin sarı civciv", "Alev aldı buralar", "Füze at derken bunu kastetmiyorduk" gibi yorumlar geldi.

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"GÖĞÜSLER İNMİŞ GÖBEĞE"

Bazı takipçilerin ise "Sarkmış her yerin", "Göğüsler inmiş göbeğe" gibi yorumlarda bulunması dikkat çekti.

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İşte Serel Yereli'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Serel Yereli
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