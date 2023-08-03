Serel Yereli ve Aleyna Tilki mesajlaşmalarını ifşa etti! Özel mezarlık fikri

Mor ve Ötesi'yle yaptığı düetle ve son olarak zombi tarzıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki gündemden düşmüyor. Son olarak yakın arkadaşı Serel Yereli'ye mesaj atan Tilki'nin mesajlarını arkadaşı ifşa etti.

Serel Yereli, Aleyna Tilki ile WhatsApp sohbetinin bir kısmını hikayesinde paylaştı. Aleyna Tilki'nin kendisine "private" mezarlık yaptıracağını söylediği ve "Sana da yapayım güzel bir yer" dediği mesajla dikkat çekti.

Konuşulan konunun yanında, Aleyna Tilki'nin hikayesinde sohbeti paylaşıp düştüğü not da dikkat çekti.

Tilki bu mesajlaşmayı paylaşarak "'Yanlış anlaşılma olmasın, yaşarken kendimi hor kullanırım ama ölüme saygım sonsuz" dedi.



