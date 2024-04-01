İmamoğlu'na desteğini açıklamıştı... Seren Serengil seçimi kaybeden Murat Kurum'a imalı gönderme yaptı! "Zulmettiniz ya"

Türkiye, yeni belediye başkanları ile il ve ilçelerdeki meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitmişti.

CHP adayı Ekrem İmamoğlu yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Oyların yüzde 50'sini aldı, AK Partili rakibi Murat Kurum'a yaklaşık 1 milyon oy fark attı.

Seçim sonrası birçok isim paylaşım yapmayı ihmal etmedi. "İstanbul'da doğdum, büyüdüm ve oyumu Ekrem İmamoğlu'na veriyorum" açıklamasıyla seçime günler kala adayını açıklayan Seren Serengil de gündemin öne çıkan ünlülerinden oldu.

"HAYVANSEVERLER BURADA"

Sinan Akçıl'la yaşadığı polemikle gündeme gelen Serengil seçim sonuçlarının az çok belli olmasının ardından yeniden bir paylaşım yaptı.

Serengil, İmamoğlu'nun gerisinde kalan Murat Kurum'a kendi sözlerini hatırlatarak göndermede bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Serengil, şunları ifade etti:

"Sayın Kurum, 'Hayvanları toplatacağım bir tane bile köpek bırakmayacağım' demiştiniz. Bu sonucun birçok nedeni var tabii ki o ayrı ama bu sonucun en büyük başlangıcı hayvanları oraya hapsettiniz ya... O hayvanlara zulmettiniz ya! O hayvanlar orada ya onların duaları ve Allah'ın kızmasıyla bu sonuç bugün yaşanıyor. Ne oldu hayvanlar orada, hayvansaeverler burada siz artık yoksunuz bu Allah'ın takdiri."









