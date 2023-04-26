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Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto, Hadise ile Reza Zarrab'ın mesajlarını canlı yayında okumuştu! Flaş hapis istemi

26.04.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise ile Reza Zarrab'ın mesajlarını Söylemezsem Olmaz canlı yayınında okuyan Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında hapis istemi gündemde. Hadise hakkında sert ifadeler kullanan üç isim için 3 aydan 4 yıl 8 aya kadar değişen hapis istemiyle ayrı ayrı iddianame düzenlendi.

Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto, Hadise ile Reza Zarrab'ın mesajlarını canlı yayında okumuştu! Flaş hapis istemi

Söylemezsem Olmaz isimli magazin programı sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto programlarında son dönem sıklıkla Hadise'yi hedef alıyordu. Şarkıcı Hadise'ye yönelik Reza Zarrab'la arasında yaşandığı iddia edilen ilişki hakkında yaptıkları yorumlarla sık sık gündeme gelen 3 isim bir süre önce de ikiliye ait olduğu iddia edilen mesajları ifşa etmişti.

Hadise magazin programında yorum yapan Serengil, Bali ve Arto'nun kendisini rezil etmek için sürekli olarak kötü yorumlarda bulunduğunu, yorumlarının hakaret içerdiği gerekçesiyle şikayette bulundu. İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca üç şüpheli hakkında ayrı ayrı yürütülen soruşturmalar tamamlandı.

SEREN SERENGİL MESAJLARI TEYİT ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Seren Serengil, Hadise Reza Zarrab ilk haberi çıktıktan sonra kendisine bir hesaptan Reza Zarrab ve Hadise'nin mesajları geldiğini, bu haberlerin doğruluğunu teyit etmek için Zarrab'ın avukatını aradığını ve mesajlaşmaların avukatın tarafından teyit ettiğini ileri sürdü.

ARTO VE BİRCAN BALİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

İfadeleri alınan Bircan Bali ve Arto ise konu hakkında yorumda bulunduklarını ve doğrudan Hadise'yi hedef almadıkları, programda sarf ettikleri sözlerin eleştiri kapsamında kaldığını ileri sürerek suçlamaları reddettiler.

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Şarkıcı Hadise'nin "müşteki" sıfatında yer aldığı iddianamede, Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto "şüpheli" sıfatında yer aldı.

SERENGİL'İN 4 YIL, ARTO VE BALİ'NİN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Programda bir iddia üzerine defalarca ağır yorumlarda bulunduğu ileri sürülen Seren Serengil hakkında "Sesli ve görüntülü hakaret" suçundan 5 aydan 4 yıl 8 aya kadar, Bircan Bali ve Arto hakkında ise 3 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis istendi.

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Şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Hadise Seren Serengil magazin

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