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Seren Serengil'in iddialı bikinisiyle teknede dansı olay oldu! Photoshop iddialarına böyle yanıt verdi

07.07.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk hayatı ve iddialı pozlarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Seren Serengil yine çok konuşuldu. İddialı bikinisiyle tekne turuna çıkan Serengil dans ettiği anları paylaştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim tekne pozlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Derin göğüs dekolteli bikinisiyle dikkat çeken Seren Serengil'e yapılan photoshop yorumlarına ünlü isim açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı Seren Serengil Söylemezsem Olmaz adlı magazin programı sunuculuğuyla hafızalara kazındı. 52 yaşındaki ünlü isim tekneden iddialı bikinisiyle kameralar karşısına geçti. Instagram hesabında paylaşım yapan Seren Serengil sosyal medyanın diline düştü. Olay paylaşıma yorum yağdı.

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Göğüsleri bant şerit şeklinde tasarlanmış bikini giyen Seren Serengil teknede dans ettiği anları yayınladı.

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Yaptığı filtre sonrası göbek deliğinin yok olduğunu fark eden bir takipçisi, "Filtreden göbekte yine delik yok" şeklinde yorum yaptı.

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Daha önce filtre yorumları alan Seren Serengil bu kez paylaşımının altına photoshop yapmadığını ve video da paylaştığın notunu düştü.

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Ünlü isme, "Sen şimdi çıplak değil misin", "Milleti eleştirip dur sonra onlarla yarış", "Biraz giyinsen mi acaba" şeklinde yorumlar geldi.

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