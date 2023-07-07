Seren Serengil'in iddialı bikinisiyle teknede dansı olay oldu! Photoshop iddialarına böyle yanıt verdi

Ünlü şarkıcı Seren Serengil Söylemezsem Olmaz adlı magazin programı sunuculuğuyla hafızalara kazındı. 52 yaşındaki ünlü isim tekneden iddialı bikinisiyle kameralar karşısına geçti. Instagram hesabında paylaşım yapan Seren Serengil sosyal medyanın diline düştü. Olay paylaşıma yorum yağdı.

Göğüsleri bant şerit şeklinde tasarlanmış bikini giyen Seren Serengil teknede dans ettiği anları yayınladı.

Yaptığı filtre sonrası göbek deliğinin yok olduğunu fark eden bir takipçisi, "Filtreden göbekte yine delik yok" şeklinde yorum yaptı.

Daha önce filtre yorumları alan Seren Serengil bu kez paylaşımının altına photoshop yapmadığını ve video da paylaştığın notunu düştü.

Ünlü isme, "Sen şimdi çıplak değil misin", "Milleti eleştirip dur sonra onlarla yarış", "Biraz giyinsen mi acaba" şeklinde yorumlar geldi.





