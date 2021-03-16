Seren Serengil isyan etti! 'Programın reytingi için İbrahim Tatlıses'i harcayamazsınız'

Ekranlara dönüş yapan İbo Show'un ekranlara gelen son bölümünde yaşananlar Söylemezsem Olmaz'da masaya yatırıldı.

İbrahim Tatlıses'in her bölüm ağlaması ise Arto ve Seren Serengil'in dikkatinden kaçmadı. Seren Serengil açıklama yaptığı anlarda sinirlerine hakim olamadı ve isyan etti. Tatlıses'in ağladığı anlar ekrana gelince Serengil "Bunu yaptığınız zaman bu adamın İmparatorluğunu yıkıyorsunuz. Bu adamı acınacak duruma getiriyorsanız. Programın reytingi için İbrahim Tatlıses'i harcayamazsınız" dedi.

Bircan Bali ise görüntüler karşısında şoke olurken "Sanki ziyarete gitmiş tövbeye" dedi.



