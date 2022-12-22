Seren Serengil neden yok? Seren Serengil koronavirüse mi yakalandı? Kovid olduğunu söyleyip Söylemezsem Olmaz canlı yayınını terk etti

Seren Serengil koronavirüse yakalandığını söyleyerek Saöylemezsem Olmaz canlı yayını terk etti. Bircan Bali ve Arto ile bir süre önce aralarında gerilim olan Seren Serengil'in bu davranışını gerçekten hasta olduğu için mi yoksa onlarla aynı ortamda bulunmamak için mi yaptığı merak konusu oldu. İşte Seren Serengil ile ilgili detaylar...

SEREN SERENGİL NEDEN YOK?

Seren Serengil koronavirüs olduğunu söyleyip Söylemezsem Olmaz canlı yayınını terk etti.

SEREN SERENGİL KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Bircan Bali, Seren Serengil'in stüdyoyu terk etmesine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Burada Seren yok. Bizimle temaslı değil ama 'kovid oldum' dedi. Bir öğrenelim bakalım Seren'in olmamasının nedenini. Kovid mi değil mi? Kendisi çıktı buradan."

