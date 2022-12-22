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Seren Serengil neden yok? Seren Serengil koronavirüse mi yakalandı? Kovid olduğunu söyleyip Söylemezsem Olmaz canlı yayınını terk etti

22.12.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz canlı yayını açmasının ardından stüdyoyu terk etti. Bircan Bali, magazin turu sonrası yaptığı açıklamada Seren Serengil'in koronavirüs olduğunu söyleyerek stüdyodan çıktığını söyledi. Peki, Seren Serengil neden yok? Seren Serengil koronavirüse mi yakalandı? İşte detaylar...

Seren Serengil neden yok? Seren Serengil koronavirüse mi yakalandı? Kovid olduğunu söyleyip Söylemezsem Olmaz canlı yayınını terk etti

Seren Serengil koronavirüse yakalandığını söyleyerek Saöylemezsem Olmaz canlı yayını terk etti. Bircan Bali ve Arto ile bir süre önce aralarında gerilim olan Seren Serengil'in bu davranışını gerçekten hasta olduğu için mi yoksa onlarla aynı ortamda bulunmamak için mi yaptığı merak konusu oldu. İşte Seren Serengil ile ilgili detaylar...

SEREN SERENGİL NEDEN YOK?

Seren Serengil koronavirüs olduğunu söyleyip Söylemezsem Olmaz canlı yayınını terk etti.

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SEREN SERENGİL KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Bircan Bali, Seren Serengil'in stüdyoyu terk etmesine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Burada Seren yok. Bizimle temaslı değil ama 'kovid oldum' dedi. Bir öğrenelim bakalım Seren'in olmamasının nedenini. Kovid mi değil mi? Kendisi çıktı buradan."

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