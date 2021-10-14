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Serenay Sarıkaya'dan Milano pozları! Paylaşımına beğeni yağdı

14.10.2021 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya geçtiğimiz hafta marka elçisi olduğu dünyaca ünlü bir markanın etkinliği için Milano'ya gitmişti. Milano sokaklarında poz veren Sarıkaya o kareleri Instagram'dan paylaştı.

Serenay Sarıkaya'dan Milano pozları! Paylaşımına beğeni yağdı

Serenay Sarıkaya, Netflix için çekilen Şahmeran dizisinde Burak Deniz'le birlikte başrolü paylaşıyor. Bir yandan yeni dizisinin çekimleri yapan Sarıkaya diğer yandan ise reklam anlaşmaları da yapıyor.

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Güzel oyuncu marka elçisi olduğu dünyaca ünlü bir markanın etkinliği için geçtiğimiz günlerde Milano'ya gitti. Sarıkaya etkinlikte dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte yer aldı.

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Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı Şahmeran dizisinden ilk kare geldiSerenay Sarıkaya ile Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı Şahmeran dizisinden ilk kare geldi

Sarıkaya Milano sokaklarında çekilen karelerini Instagram'dan paylaştı.

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Ünlü oyuncu paylaşımına "Ne demek bir hafta geçti?" notunu yazdı.

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Sarıkaya'nın paylaşımı kısa sürede 300 binden fazla beğeni aldı.

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Serenay Sarıkaya
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