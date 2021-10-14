Serenay Sarıkaya'dan Milano pozları! Paylaşımına beğeni yağdı

Serenay Sarıkaya, Netflix için çekilen Şahmeran dizisinde Burak Deniz'le birlikte başrolü paylaşıyor. Bir yandan yeni dizisinin çekimleri yapan Sarıkaya diğer yandan ise reklam anlaşmaları da yapıyor.

Güzel oyuncu marka elçisi olduğu dünyaca ünlü bir markanın etkinliği için geçtiğimiz günlerde Milano'ya gitti. Sarıkaya etkinlikte dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte yer aldı.

Sarıkaya Milano sokaklarında çekilen karelerini Instagram'dan paylaştı.

Ünlü oyuncu paylaşımına "Ne demek bir hafta geçti?" notunu yazdı.

Sarıkaya'nın paylaşımı kısa sürede 300 binden fazla beğeni aldı.



