Serenay Sarıkaya'dan sütyensiz paylaşım! Beğeni yağdı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Serenay Sarıkaya mini şortlu pozundan sonra yeni bir pozuyla gündemde...

Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra Ege'de kafasını dinleyen Sarıkaya sütyensiz tercihiyle beğeni topladı.

Dolunay dansı yaptığı anları Instagram'dan paylaşan Serenay Sarıkaya'ya kısa sürede binlerce beğeni ve mesaj yağdı.

Yeni bir proje ile ne zaman ekranlara döneceği merak konusu olan Serenay Sarıkaya henüz projeleriyle ilgili de yorum yapmıyor.

Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde ilginç tarzı ile sosyal medyanın dilinde düşmüştü. Serenay Sarıkaya'nın kısa taytının üzerine giydiği montuna "Bunu gerçekten beğenip mi aldın?" yorumları yapılmıştı.



