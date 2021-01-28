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Serenay Sarıkaya'dan sütyensiz paylaşım! Beğeni yağdı

28.01.2021 16:26 | Son Güncelleme:
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Serenay Sarıkaya'dan sütyensiz paylaşım! Beğeni yağdı

Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra Ege'de kafa dinleyen Serenay Sarıkaya sütyensiz paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Serenay Sarıkaya mini şortlu pozundan sonra yeni bir pozuyla gündemde...

Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra Ege'de kafasını dinleyen Sarıkaya sütyensiz tercihiyle beğeni topladı.

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Dolunay dansı yaptığı anları Instagram'dan paylaşan Serenay Sarıkaya'ya kısa sürede binlerce beğeni ve mesaj yağdı.

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Yeni bir proje ile ne zaman ekranlara döneceği merak konusu olan Serenay Sarıkaya henüz projeleriyle ilgili de yorum yapmıyor.

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Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde ilginç tarzı ile sosyal medyanın dilinde düşmüştü. Serenay Sarıkaya'nın kısa taytının üzerine giydiği montuna "Bunu gerçekten beğenip mi aldın?" yorumları yapılmıştı.

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