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Serenay Sarıkaya'nın annesi ile ilişkisi olay olmuştu... Kenan Tosun'un eski eşinden şoke eden iddialar!

29.12.2023 16:49 | Son Güncelleme:
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Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun birlikteliği gündeme bomba gibi düşmüştü. 'İhanet' iddialarıyla gündeme gelen Kenan Tosun, eşi Serpil Tepe ile boşandıklarını, "Zaten boşanma arifesindeydik, bir ay önce ayrıldık" açıklamasıyla duyurmuştu. Eski eşinin sözlerine cevap veren Tepe, 'Eşim ile 35 yılı aşkın süredir yürüdüğümüz yolu, ihaneti sebebiyle ayırmak zorunda kaldık' ifadelerini kullandı.

Nişantaşı sokaklarında yakalanan Ümran Seyhan ve Kenan Tosun'un birlikteliği magazin gündeminde fotoğraflarla yer almıştı.

Sürpriz birlikteliğe Serenay Sarıkaya ve Cansu Tosun “Ailevi konular” diyerek yorum yapmaktan kaçınmıştı.

"BİR AY ÖNCE BOŞANDIK"

Geçtiğimiz günlerde ilk kez konuşan Kenan Tosun evliliğinin bittiğini "Bir ay önce boşandık. Kimsenin haberi yok. İlk defa söylüyorum. Anlaşmalı olarak boşandık. O konu kapandı. Zaten boşanma arifesine gelmişti bizim evliliğimiz. Ne konuşsak yanlış anlaşılır. Görüyorsunuz, Ümran Hanımla beraber ve mutluyuz. Sizler bir şeyler yazıyorsunuz ama öyle bir şeyler yok. Üç aydır birlikte yaşıyoruz. Yerimiz belli. Kimseden kaçmıyoruz. Çocuklarla küslük yok. Olamaz da... Hiç görüşmez olur muyuz?" sözleriyle duyurmuştu.

SERPİL TEPE'DEN İHANET AÇIKLAMASI!

Serpil Tepe, eski eşinin açıklamalarının ardından '2.Sayfa' programına konuk oldu. Bir açıklama metni gönderen Tepe'nin, mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Eski eşim Kenan Tosun'un sizin programınıza yaptığı açıklamalardan taraflarımız arasında uzun bir süre önce evlilik birliğinin bozulduğu ve boşanma kararı aldığımız gibi bir izlenim oluşmaktadır. Önemle belirtmeliyim ki böyle bir durum aramızda hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Eski eşimin bu tarz bir iddiayı ileri sürmesinin sebebi, evlilik birliği içerisinde yaşamış olduğu gayrimeşru ilişkiyi haklı gösterme çabasından başka bir şey değildir.

Ne acıdır ki; eşim ile 35 yılı aşkın süredir yürüdüğümüz yolu, ihaneti sebebiyle ayırmak zorunda kaldık. 30.11.2023 tarihinde görülen anlaşmalı boşanma davamız, taraflarımızın itirazı olmaksızın kesinleşti. Bu bağlamda yaşamış olduğum süreçte maddi manevi destekleriyle beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan ailem ve arkadaşlarıma da sonsuz teşekkür ederim. İyi ki varlar. Son olarak, dünyada ve ülkemizde yaşanan pek çok acı olay varken gündemi kendi hikayemiz ile meşgul ettiğim için tüm halkımızdan özür diliyorum. Saygılarımla..."


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