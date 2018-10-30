Serhat Kılıç'ın acı günü

Oyuncu Serhat Kılıç'ın annesi Emel Kılıç hayatını kaybetti. Serhat Kılıç, instagram hesabından “Emel Kılıç! Dünyanın en güzel, en cefakar, en vefakar, en şefkatli, en yetenekli, en komik, en çok özlenecek annesi” notuyla annesini kaybettiğini açıkladı.

Kılıç, annesiyle birlikte çekildiği fotoğrafını paylaşarak “Annemiz Emel Kılıç'ın cenazesi 30 Ekim Salı günü öğle namazını müteakip Kocatepe Camii'nden kaldırılarak Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir" yazdı

Takipçileri, ünlü oyucuya başsağlığı diledi.

