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Serhat Kılıç'ın acı günü

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.10.2018 15:26 | Son Güncelleme

Oyuncu Serhat Kılıç'ın annesi Emel Kılıç yaşamını yitirdi! Kılıç acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu

Serhat Kılıç'ın acı günü

Oyuncu Serhat Kılıç'ın annesi Emel Kılıç hayatını kaybetti. Serhat Kılıç, instagram hesabından “Emel Kılıç! Dünyanın en güzel, en cefakar, en vefakar, en şefkatli, en yetenekli, en komik, en çok özlenecek annesi” notuyla annesini kaybettiğini açıkladı.

Kılıç, annesiyle birlikte çekildiği fotoğrafını paylaşarak “Annemiz Emel Kılıç'ın cenazesi 30 Ekim Salı günü öğle namazını müteakip Kocatepe Camii'nden kaldırılarak Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir" yazdı

Takipçileri, ünlü oyucuya başsağlığı diledi.

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Serhat Kılıç Serhat Kılıç annesi

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