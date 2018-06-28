Sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon) çözümsüz değil!

Yaşam Tarzı Değişikliklerinin Yapılması Beslenmenizi geliştirin. Yağlı, kızartılmış, şekerli ve işlenmiş gıdalar vücudunuzda kan akışının azalmasına neden olabilir ve damarsal erektil disfonksiyon (sertleşme sorunu) formuna katkıda bulunabilir. Kan dolaşımınızı iyileştirmek ve ereksiyonunuzu sürdürebileceğiniz süreyi artırmak için meyve, sebze, tam tahıl ve sağlıklı yağ tüketiminizi artırın. Hayvansal yağ oranı yüksek olan bir diyet, kan akışınıza zarar verebilecek kardiyovasküler (kalp-damar hastalıkları) sisteminize baskı uygular. Yediğiniz peynir ve et miktarını sınırlamaya çalışın. Düzenli olarak egzersiz yapmak. Hareketsiz yaşam tarzının erektil disfonksiyonda bir faktör olabileceğini gösteren kanıtlar var. Koşu ve yüzme gibi aerobik egzersizler sertleşme sorununu önlemeye yardımcı olabilir. Egzersiz kan dolaşımını ve dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olabilir, doğal olarak yüksek tansiyon ve kolesterol düzeyini düşürür ve hatta hormonal dengeyi iyileştirmeye ve kilo vermenize yardımcı olabilir - bunların hepsi ereksiyonu sürdürmenize yardımcı olabilecek faktörlerdir.

Perineye (testis torbası ve penis arasındaki alan) belirli bir baskı uygulayan egzersiz konusunda dikkatli olun. Uzun süre bisiklet sürmek isterseniz, uygun bir bisikletiniz olduğundan emin olun. Yastıklı bir koltuk tercih edin ve biraz yastıklı şort giyin. Kilonuza dikkat edin. Sağlıklı bir diyet yapmak ve bol miktarda egzersiz yapmak genel sağlığınızı iyileştirecek ve kan akışınızı artıracaktır. Sağlıklı bir diyetin egzersizle birleştirilmesiyle sağlıklı bir kiloyu sürdürmek, sertleşme sorununu azaltmaya yardımcı olacaktır. Aşırı kiloluysanız, yüksek kan basıncı ve yüksek kolesterol riski artabilir ve bunların her ikisi de kan damarlarına zarar verebilir. İyi kan akışına sahip olmak, ereksiyonu sürdürmek için önemlidir. Aşırı kiloluysanız, kilo vermek erektil disfonksiyonla başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Sigaradan uzak durun. Sigara içmek kan damarlarınızı daraltabilir ve kan akışını etkileyebilir, bu da ereksiyonun sağlanmasında sorunlara yol açabilir. En kısa sürede sigara içmeyi bırakın. Çalışmalar, sigara içenlerin sigara içmeyenlere göre erektil disfonksiyondan (sertleşme sorunundan) muzdarip olduklarını göstermektedir.

Alkolü az miktarda tüketin. Yoğun alkol tüketimi, ereksiyonu sürdürme kabiliyetiniz dahil olmak üzere normal bedensel işlevlere müdahale edebilir. Alkol miktarını belirlemek için sağlık uzmanını danışın. Stresi yönetmek. Psikolojik stres vücudunuzun kortizol ve adrenalin seviyelerini artırabilir, hormonal dengesizliğe ve kan damarlarının daralmasına neden olur. Stresi yönetmek için yeni ve sağlıklı yollar bulmanın yollarını arayın. Derin nefes almak ve yoga yapmak, müzik dinlemek ya da en sevdiğiniz aktivitelerin tadını çıkarmak için daha fazla zaman ayırın. Eşinizle iletişim. Partnerinizle konuşun. Ereksiyon probleminizi partnerinizle açıkça konuşun. Birbirine açıkça konuşamayan çiftler sorunları aşmada sıkıntı yaşar. Eğer iletişim yoksa, her bir partner kendini suçlayabilir. Eğer bu konuda konuşmaktan çekiniyorsanız, mutlaka bir uzmandan yardım almalısınız. Eşinizi gerçekten tanımak, daha samimi olmanıza ve daha rahat hissetmenize yardımcı olacaktır. Yeni yollar deneyin ve samimi olun. Cinsel birleşme esnasında doruk noktasında iseniz bunu korumak için kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Eşinizle daha samimi olmak için yeni ve daha çeşitli yollar bulmaya çalışın.

Birlikte duş almak, masaj yapmak gibi. Ayrıca kan akışını geliştirmek için farklı cinsel pozisyonlarda pratik yapmayı deneyebilirsiniz. Cinsel aktiviteye girerken üstte veya ayakta durmak kan akışınızı artırabilir ve ereksiyonun korunmasına yardımcı olabilir. Uzmana danışın. Siz veya doktorunuz, ereksiyonun sürdürülmesiyle ilgili sorunlarınızdan şüpheleniyorsanız, psikolojik danışmadan geçme olasılığını göz önünde bulundurun. Profesyonel, tecrübeli bir psikolog, sertleşme sorununuzu düzeltmeye yardımcı olabilir. Erektil Disfonksiyonu (Sertleşme Sorununu) Tıbbi Olarak Tedavi Etmek Doktorunuzu ziyaret edin. Yaşam tarzınızda değişiklikler yapmayı denediyseniz ve hala bir ereksiyonu sürdürmek için mücadele ediyorsanız, mutlaka doktorunuza danışın. Sertleşme bozukluğu, tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, bazı reçeteli ilaçlar, stres ve hatta aşırı vücut ağırlığından kaynaklanabilir. Doktorunuz kan dolaşımınızı kontrol edecek, penisinizi ve rektumunuzu inceleyecek, sinir sisteminizi inceleyecek ve ereksiyonunuzu sürdürme konusunda ne kadar zamanınız olduğu gibi tıbbi sorular soracaktır. Doktorunuz kardiyovasküler risk faktörlerinizi hafif, orta, şiddetli olarak değerlendirecek ve kalbinizin seks için yeterince sağlıklı olduğundan emin olacaktır. Doktorunuz, kişisel sağlık geçmişinize bağlı olarak Erektil Disfonksiyonu çözmek için uygun tedavi yöntemini önerecektir. Örneğin, düşük testosteron düzeyiniz varsa, doktorunuz bir testosteron yamaları önerebilir.

Testosteron seviyenizi değerlendirmek için bir kan testi yaptırın. Testosteron doğal olarak ergenlik döneminde ve genç erişkinlikte zirveye ulaşır ve yaşlandıkça düşer. Eğer bir kan testi düşük testosteron seviyelerine sahip olduğunuzu gösterirse, bu ereksiyon bozukluğunuzun ardındaki problem olabilir. Doktorunuz, öncelikle kilo vermek veya kas kütlesini arttırmak gibi doğal yaşam tarzı değişikliklerini önerecektir. Testosteron düzeyiniz yaşınız için ortalamanın altındaysa, doktorunuz testosteron seviyesini yükselten ilaçlar önerebilir. Yaşlanmanın bir sonucu olarak düşük testosteron seviyeleri yaşıyorsanız, bunun tamamen normal olduğunu unutmayın. Doktorunuz size penise kan akışını artırmayı sağlayan ilaç reçete ederek ereksiyonu sürdürmenize yardımcı olabilir. Ayrıca, ereksiyon elde etmenize ve sürdürmenize yardımcı olacak mekanik yardımların kullanımı konusunda doktorunuza danışabilirsiniz. Bazı erkekler ereksiyonlara yardımcı olmak için vakum cihazları ve daralma halkaları kullanırlar. Vakum penisin üzerine yerleştirilir ve hava dışarı pompalanır, penise kan çeker ve ereksiyona neden olur.

Sertleşme sorunu tedavisinde enjeksiyon yöntemi. Bir doktor tarafından önerilebilecek alternatif bir yöntem, penil enjeksiyon tedavisidir. Bunun için, dotorunuz tarafından, penisten kandamarlarını rahatlatan ve ereksiyona neden olan kan akışını arttıran ilacı nasıl enjekte edeceğiniz konusunda bilgilendirileceksiniz. Bu tedavinin hem fiziksel hem de psikolojik sorunların tedavisinde etkili olduğu gösterilmiştir. Potansiyel yan etkiler, uygun olmayan dozlarda uygulanırsa, skarlaşmayı ve sürekli ve ağrılı ereksiyon riskini içerir.

Enjeksiyon tedavisinin sonucu olarak yüksek tansiyon ve baş dönmesi yaşayabilirsiniz. Doktorunuz uygun görürse Transüretral farmakoterapi de uygulayabilir. Bu da idrar yoluna bir fitil yerleştirilmesini içerir. Süpozituvar (fitil), daha sonra kan dolaşımına karışıp kan damarlarını gevşeterek ve penise kan akışını iyileştiren alprostadil(Damar içine infüzyon yolu ile uygulanan bir ilaç) içerir. Bu tedavinin vakum cihazlarından veya enjeksiyon terapisinden daha az etkili olduğu düşünülmektedir.