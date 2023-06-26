HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sesleri duymaya başladılar! 1 milyon kişi orada olacak 'Fiyatlar gerçekten çok uygun'

Sesleri duymaya başladılar! 1 milyon kişi orada olacak 'Fiyatlar gerçekten çok uygun'

26.06.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden İzmir’in Seferihisar ilçesindeki Sığacık Mahallesi’nde, Kurban Bayramı öncesi turizm hareketliliği arttı. Bayramın 1. günü pansiyonların dolması, 2. günü ise günü birlik tatilcilerle ilçede tatil yapanları sayısı 1 milyona ulaşması bekleniyor. Valiz seslerini duymaya başladıklarını söyleyen Sığacık'taki işletmeciler, fiyatların diğer tatil beldelerine göre daha uygun olduğunu aktarıp "Gelen müşterilerin 'Gerçekten bu fiyat mı' diye sorduğu oluyor" dedi.

Sesleri duymaya başladılar! 1 milyon kişi orada olacak 'Fiyatlar gerçekten çok uygun'

Türkiye’nin göz bebeği tatil bölgelerinden biri olan İzmir Sığacık, her bayram öncesi olduğu gibi Kurban Bayramı arifesinde de tatilcileri ağırlıyor. Eşsiz denizi, lezzetleri ve konaklama imkanlarıyla tatilcilerin gözde merkezlerden biri olan Sığacık, bayram arifesinde dolmaya başladı. Özellikle Kaleiçi tatilcilerin uğrak mekanı olurken, Akkum Plajı ve Ekmeksiz Plajı denize girmek isteyenlerin adresi oldu. İlçede faaliyet gösteren oteller ise yüzde 85 oranında doluluğa ulaştı. Bayramın ikinci günü günü birlik tatilcilerle birlikte Sığacık’ta 1 milyon kişinin tatil yapması bekleniyor.

292f59f8-6e58-4f06-8179-0074bfc9dea9

"VALİZ SESLERİNİ DUYMAYA BAŞLADIK"

Sığacık’ta pansiyon işletmeciliği yapan Melek Çırban, "Kurban Bayramı hafta sonu itibarıyla yoğunluk başladı. Valiz seslerini duymaya başladık. Aslında daha erken başlardı ama seçimler ve okulların geç kapanması biraz sezonun geç başlamasına sebep oldu. Sığacık diğer tatil beldelerine göre fiyatlarımız daha çok uygun. Sığacık’ın ortamı güzel, yemekleri güzel, denizi güzel, eğlencesi güzel daha ne olsun" ifadelerini kullandı.

bd577b2a-dcc1-4864-bf76-f196f2245764

Sığacık’ta işletmeci Hacer Ecer ise "Sezon henüz başlamadı diyebiliriz ama bayram öncesi tatilciler gelmeye başladı. Benim bu sene ikinci sezonum geçen sezonda bayram itibariyle yoğunluk başlamıştı. Sığacık’ın fiyatları gerçekten çok uygun gelen müşteriler gerçekten bu fiyat mı diye sorduğu oluyor" dedi. (İHA)

Bayram öncesi o vaatlere dikkat! 'Vale getirecek...' Bayram öncesi o vaatlere dikkat! 'Vale getirecek...'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Komşu'da korkutan deprem! AFAD duyurdu'Komşu'da korkutan deprem! AFAD duyurdu
Zonguldak'taki yük gemisinde 'mayın' alarmı... Zonguldak'taki yük gemisinde 'mayın' alarmı...
Aracını park etti... Polis aradı, geldiğinde gözlerine inanamadı!Aracını park etti... Polis aradı, geldiğinde gözlerine inanamadı!
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı İzmir Seferihisar bayram tatili tatil sığacık

En Çok Okunan Haberler

Ev sahibi ve kiracılara kötü haber! Yüzde 30 zam...

Ev sahibi ve kiracılara kötü haber! Yüzde 30 zam...

Konserine yalnızca 8 kişi gelince sahneden inip...

Konserine yalnızca 8 kişi gelince sahneden inip...

Ankara'da iğrenç olay! Öfkeli kalabalık spor salonunu bastı

Ankara'da iğrenç olay! Öfkeli kalabalık spor salonunu bastı

Yeni Emniyet Genel Müdürü belli oldu! 3 ile vali ataması

Yeni Emniyet Genel Müdürü belli oldu! 3 ile vali ataması

Canlı yayında skandal sözler! Merdan Yanardağ, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan övgüyle bahsetti

Canlı yayında skandal sözler! Merdan Yanardağ, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan övgüyle bahsetti

Komşu'da kritik seçim! 2. turu büyük farkla kazandı

Komşu'da kritik seçim! 2. turu büyük farkla kazandı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aylar sonra 'Bir daha asla' diyerek açıkladı

Aylar sonra 'Bir daha asla' diyerek açıkladı

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

“Hapishanedeki nişanlım spermini sandviç torbasında gönderdi”

“Hapishanedeki nişanlım spermini sandviç torbasında gönderdi”

Eşyalarınızı güvenle yanınızda taşıyın! Pierre Cardin çantadaki indirimi kaçırmayın

Eşyalarınızı güvenle yanınızda taşıyın! Pierre Cardin çantadaki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.