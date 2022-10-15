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Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

15.10.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sessiz katil olarak adlandırılan yüksek kolesterol, uyarı vermeden kalp hastalığı ve felç riskinizi sinsice artırabilir. Bununla birlikte, atardamarlarınızda yağlı madde biriktiğinde bazı belirtiler ortaya çıkabilir. Bu süreç genelde kişiler fark etmeden ilerliyor olsa da dikkat edebileceğiniz bazı işaretler verebilir.

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Kolesterol, sessiz katil de denilen kalp hastalığı ve felç riskini artırıyor. Kolesterolü tehlikeli hale gelmeden fark etmek hayati önem taşıyor. Kolesterol, sessizce başlayıp vücutta birikiyor. Birken plak atardamarı tıkayarak bir dizi sağlık sorununun oluşmasına neden olur. Bunun sonucunda kan damarlarınız daraldığında, bacaklarınıza giden kan akışı da kısıtlanır ve periferik arter hastalığı (PAD) olarak bilinen bir durumu tetikler. Bu yaygın durum genellikle yüksek kolesterolün ilk belirtisine yol açar.

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PERİFERİK ARTER HASTALIĞI NEDİR?

Kalbi besleyen damarlar dışındaki tüm atardamarlarda daralma ve tıkanmalara yol açan duruma periferik arter hastalığı denir. Örneğin kol, bacak, beyin ve iç organları besleyen damarların duvarında ateroskleroz denilen plaklar oluşarak daralma ve tıkanma yaratır.

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AĞRILARA VE AĞRIYAN BÖLGELERE DİKKAT

Cleveland Clinic'e göre, bu "ilk göze çarpan semptom" vücudunuzun dört bölgesinde ağrı olarak ortaya çıkabilir. Darbe alabilecek bir numaralı bölge, bu kısım rahatsızlık ve kramp ile kendini gösteren bacağınızdır. Sağlık portalına göre bu tür ağrıları üç anlatı işaretiyle tanımlayabilirsiniz.

Kolesterolün neden olduğu bacak ağrıları;

  • Aktivite ile gelişir,
  • Dinlenme ile gider,
  • Etkinliğe devam ettiğinizde geri gelir.

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PAH haberini kırmaya yardımcı olabilecek diğer önemli işaretler, bacak kaslarınızdaki uyuşma, güçsüzlük, ağırlık ve yorgunluktur. Bununla birlikte, bu tür ağrı baldırınıza, uyluklarınıza ve kalçalarınıza da ilerleyebilir.

ÇOK ŞİDDETLİ OLABİLİR

Cleveland Clinic şunları ekliyor: “Ağrı, keyif aldığınız etkinliklere katılma yeteneğinizi sınırlayacak kadar şiddetli olabilir. Bacak kaslarınıza giden kan akışının azalması, bu tür döngüsel ağrıya neden olur ve bu ağrı istirahatte ortadan kalkar çünkü kaslarınız istirahatte daha az kan akışına ihtiyaç duyar."


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Anahtar Kelimeler:
kolesterol
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