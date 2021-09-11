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Sette rahatsızlanan ünlü oyuncu Kate Beckinsale hastaneye kaldırıldı

11.09.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Kate Beckinsale film setinde rahatsızlandı. 48 yaşındaki oyuncunun belindeki şiddetli ağrılar nedeniyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Sette rahatsızlanan ünlü oyuncu Kate Beckinsale hastaneye kaldırıldı

Hollywood sinemasının tanınan yıldızlarından İngiliz oyuncu Kate Beckinsale hayranlarını korkuttu. Prisoner's Daughter filminin çekimleri için Las Vegas’ta bulunan 48 yaşındaki oyuncu, sette rahatsızlanınca apar topar hastaneye kaldırıldı.

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TMZ’nin haberine göre Beckinsale’in belindeki şiddetli ağrılar nedeniyle hastaneye götürüldüğü öne sürüldü. Beckinsale’in çekimler sırasında kendisini sakatlayıp sakatlamadığı konusunda bir detay paylaşılmadı.

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Oyuncunun hastanedeki kontrollerinin ardından durumunun netlik kazanacağı belirtiliyor.


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