Seversin 15. bölüm fragmanları yayınlandı! Seversin dizisi son bölümde neler yaşandı? 14. bölüm özeti

Başrollerinde Burak Yörük ve İlayda Alişan'ın yer aldığı Seversin dizisi, seyirciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kanal D ekranlarının yeni sezona damgasını vuran dizilerinden biri olan Seversin adlı romantik komedi dizisinin 15. bölüm fragmanları geçtiğimiz günlerde yayınlandı. İşte Seversin yeni bölüm fragmanları ve son bölüm yaşananlar...

SEVERSİN 15. BÖLÜM FRAGMAN 2

Seversin dizisinin 1. fargmanının ardından gözler 2. fargmana çevrilmişti. Seversin 15. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

SEVERSİN 15. BÖLÜM 2. FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

SEVERSİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 14. BÖLÜM ÖZETİ

Tolga ve Asya’nın yalan ilişkisinin gündeme düşmesi herkeste şok etkisi yaratır. Çelikbaşlar, Asya tarafından hayal kırıklığına uğratılmıştır. Asya ve Tolga bu haberin yalan olduğunu anlatmaya çalışsa da Korkusuz Kalem’in köşesinde yazdığı ‘kanıtlarım var’ yazısı ikiliyi köşeye sıkıştırır. Kanıtlar nedir ve bu adam kanıtları kimden, nasıl almıştır?

Asya ve Tolga bu kanıt yazısını şüpheyle karşılayıp en yakınlarını sorgulasa da bir sonuca ulaşamazlar. Sonunda magazincinin boş atıp dolu tutma peşinde olduğu konusunda fikir birliğine varırlar. Fakat Korkusuz Kalem’in eli sandıklarından daha güçlüdür ve elindekilerin ortaya saçılması büyük sarsıntılara sebep olacaktır…



