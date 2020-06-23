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Sevgilinin annesiyle tanışırken dikkat edilmesi gerekenler

sebboy sebboy
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sevgilinizin ailesiyle tanışma fırsatı geçtiyse elinize, durum giderek ciddi bir hal alıyor demektir.

Sevgilinin annesiyle tanışırken dikkat edilmesi gerekenler

Sevgilinizin ailesiyle tanışma fırsatı geçtiyse elinize, durum giderek ciddi bir hal alıyor demektir. Yani sevgiliniz size "seni ailemle tanıştırmak istiyorum" dediyse bu, kadınların dilinde "Seninle bir ömür geçirmek istiyorum, bu yüzden ilk adımı atıyorum ve seni müstakbel ailenle tanıştırmak istiyorum"dur. Bu aslında hep beklediğiniz ve hayal ettiğiniz bir an, o yüzden sevgilinizin ailesiyle tanışma anını kafanızda defalarca canlandırdınız. Ne giyeceğinizi, nasıl bir makyaj yapacağınızı, nelerden bahsedeceğinizi...

Özellikle müstakbel kayınvalidenizin üzerinde bırakacağınız ilk intiba çok önemli. Bu yüzden onun sizin hakkınızda kötü şeyler düşünmesini istemezsiniz. Kayınvalideler genelde oğullarına hiçbir kadını layık görmezler. Onları hala minicik oğulları sanırlar. Bu yüzden de müstakbel gelinlerini, oğullarını ellerinden alacak olan sinsi kadınlar olarak görürler. Öncelikle onların aklındaki bu klişeyi silin. Sizin öyle biri olmadığınızı anlasın. Böyle bir duruma mahal vermemek için ilk olarak kendinizden emin olun ve kendiniz gibi olun. Ne de olsa doğallık ve samimiyet her kapıyı açar. Oğluna ne kadar değer verdiğinizi görmesini sağlayın. İlk buluşmada ailesi sizi severse bu iş oldu demektir!

Sevgilinin Annesiyle İlk Tanışmada Nelere Dikkat Edilmeli?

1. Kıyafet seçimine özen gösterin

kadın ve kıyafet seçimi

Sevgilinin ailesiyle ilk tanışmada ne giyilir? Kıyafet seçimi en can alıcı nokta. İlk etapta sevgilinizin ailesine sizinle ilgili ipucu verecek olan tabii ki dış görünüşünüzdür. Sizin karakterinizi dışa yansıtacak olan kıyafetleriniz olacak, bunu unutmayın. Çok renkli ve cafcaflı kıyafetler seçmeyin. Salaş ve özensiz kıyafetler de ilk buluşma için hiç uygun olmaz. Biraz daha ağır oturaklı kıyafetler tercih edin. Temiz ve bakımlı olmak en önemlisi. Mis gibi kokun. Dekolte kıyafetlerden uzak durun. Giyim kuşamınızla onlara değer verdiğinizi hissettirin. Makyajınız da öyle gece makyajı gibi ağır olmasın. Yaşınıza uygun doğal ve pastel renkler seçin. Güzel görüneceğim derken maskara olmayın.

2. Saygılı olun

aile

Saygılı olmak sadece aile ortamında değil elbette hayatın her alanında önemlidir. Ancak sevgilinin ailesi ile tanışma söz konusu olunca iki kat daha fazla dikkat etmek gerek. İlk tanışmada onların ellerini öpmekten çekinmeyin. "Siz" diye hitap ederek konuşmanız da iyi bir aileden geldiğinizi ve iyi yetiştirildiğinizi gösterir. Bu da sizin için artı puan demektir. Dini ve siyasi konulara girmeyin. Gerektiği kadar konuşun yeter. Çok konuşmanız ve her lafa atlamanız pek hoş karşılanmayabilir.

3. Eliniz boş gitmeyin

kayınvalideye hediye

Sevgilinin ailesiyle tanışmaya giderken ne alınır? Bu konuda sevgilinizden tüyo alabilirsiniz biraz. Nelerden hoşlanırlar ya da neleri sevmezler. Bunu bilerek seçim yapmanız daha kolay olacaktır. Önemli olan hediye almayı düşünmüş olmanız olsa da yine de eli boş gitmek saygısızlık olarak adlandırılabilir. Özenle paket ettirilmiş bir buket çiçek, bir kutu tatlı ya da çikolata olabilir. Kendi zevkinizin bir göstergesi olarak ev hediyesi de alabilirsiniz. Bu da onların hoşuna gidecektir ve sizinle ilgili fikir sahibi olmalarını sağlayacaktır.

4. Sıcak ve samimi olun

aile

Sevgilinizin ailesi, karşılarında nemrut suratlı ve hiç gülümsemeyen bir kız görmekten hoşlanmayabilir. Bu yüzden biraz tebessüm etmekten kimseye zarar gelmez. Samimi olun ancak mesafeyi korumaya özen gösterin. Doğal olun, içinizden geldiği gibi davranın. Tabii arkadaş ortamında olmadığınızın farkına vararak. Onlara iltifat edin. Sevgilinizin size onlardan çok bahsettiğine değinin. Öncesinde sevgilinizden onlarla ilgili bilgiler edinin ve sohbet esnasında onlarla ilgili bilgiye sahip olduğunuzu gösterin. Böylece kendilerini değerli hissedecekler ve sizi tehlike gibi görmekten vazgeçeceklerdir, özellikle müstakbel kayınvalideniz. En çok ona övgülerde bulunun. Çünkü onun gönlünü fethederseniz, ailenin diğer fertlerini de etkilediniz demektir.

5. Cep telefonunuz olduğunu unutun

cep telefonu

Aile büyükleri zaten henüz teknolojiye pek alışamamışken ve bu yüzden gençlerin teknoloji ve sosyal medya merakına anlam veremiyorken sizin telefonunuzla ilgilenmeniz maça 1-0 mağlup başlamanız demektir. Sanki bir iş görüşmesindeymişsiniz gibi telefonunuzu kapatın ve onların yanından ayrılana kadar açmayın. Kendinizi tamamen onlara verin. Telefonunuzu kurcalamanız bir saygısızlık göstergesidir ve bu durum kredi notunuzu kötü etkiler.

6. Onlara yardım edin

yemek ve aile

Aileler girişken ve eli her işe yatkın gelin adaylarını severler. Eğer sizi akşam yemeğine davet ettilerse sofranın kurulmasında ve yemeklerin servis edilmesinde onlara yardım edin. Kayınvalidenizin gözüne girmenin en kolay yolu budur aslında çünkü hamarat bir geline kimse hayır diyemez. Oğlunu mutlu etmenin yolunun mideden geçtiğini bilen kayınvalideler, güzel yemekler yapan gelin adaylarını baş tacı ederler. Laf arasında maharetlerinizden bahsederek kendinizi övebilirsiniz ancak bunu öyle gözlerine sokarak yapmayın. Kendinizden gururla bahsetmeniz ukalalık olarak algılanabilir. Çaktırmadan, mütevazi bir şekilde yapın ki göze batmasın.

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