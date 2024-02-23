Sevgilisi ve en yakın arkadaşını yakaladı! İhaneti gören kadın sinir krizi geçirdi... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

Sosyal medyadan 'En yakın arkadaşı ve sevgilisini aldatırken yakaladı' notuyla paylaşılan görüntülerde yasak aşk karşısında sinir krizi geçiren bir kadın yer aldı. Yakın arkadaşı ve sevgilisini bir kafede gören kadın ikilinin ilişkisini görünce sinirle bağırdı. Sinirine hakim olamayan genç kadın sevgilisine vurmaya başladı.

Sakinleşme konusunda sorun yaşayan kadın bağırmaya devam ederken bir yandan da zıplamayı sürdürdü. O anlar saniye saniye kafede bulunan bir kişi tarafından kaydedildi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülere yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gördüğüm en garip sinir krizi" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İhanetin böylesi" yorumunu ekledi.