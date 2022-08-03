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Sevgilisinin aldattığını düşündü! İntikam almak için aracının ön koltuğuna tuvaletini yaptı

03.08.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 32 yaşındaki makyaj sanatçısı Tia Weathers, kendisini aldattığını düşündüğü sevgilisinden aldığı intikamı sosyal medya hesabından paylaştı. Kendisini aldattığını düşündüğü sevgilisinin aracının şoför koltuğuna tuvaletini yapan kadın, “Bağırsaklarımdan başka silahım yoktu” diyerek yaptığını savundu.

Sevgilisinin aldattığını düşündü! İntikam almak için aracının ön koltuğuna tuvaletini yaptı

Sosyal medyada yaptığı makyajlar sayesinde kısa sürede ünlenen 32 yaşındaki Tia Weathers isimli kadın itirafıyla gündem yaratmayı başardı. 10 yıl öncesinde ilişki yaşadığı erkek arkadaşının kendisini aldattığından şüphelenen kadının TikTok’tan anlattığı intikam hikayesi kullanıcıların dikkatini çekti. Sosyal medyada viral olan Weathers’ın intikam planı kullanıcıları ikiye böldü.

“SÜREKLİ AYNI EVE GİDİYORDU”

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Sevgilisi Jay’in ilişkileri boyunca geceleri geç geldiğini ve kendisinden bir şeyler sakladığını ifade eden Weathers, “İlişkimizin ilk yılı henüz dolmuştu. Yapmaması gereken bir şey yaptığına dair içimde derin bir sezgi vardı. Kiminle ne yaptığını bulmak için onu takip etmeye başladı. Takiplerim sonucunda sürekli aynı eve gittiğini fark ettim. Buranın bir kızın evi olduğunu öğrendiğimde ise çok sinirlendim ve intikam almak istedim” dedi.

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Sevgilisinin sürekli olarak gittiği evin önünde beklediği sırada erkek arkadaşını aradığını ve telefonuna cevap vermediğini anlatan Weathers, park halindeki arabasını fark etti. Arabanın yedek anahtarının yanında olduğunu gören Weathers, aracı açıp ilginç intikam planını hayata geçirdi.

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BİR DE MESAJ ATTI

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Erkek arkadaşının arabasını açtıktan sonra şoför koltuğuna oturan Weathers arabaya zarar vermek istedi. Ancak yanına herhangi bir alet almadığını gören kadın, arabanın koltuğuna tuvaletini yaptı. Dışkısının daha fazla yayılması ve koltuğa sinmesi için ise erkek arkadaşının arabasında bulunan eski bir tişörtü kullandı.

Erkek arkadaşının arabasından indikten sonra Weathers sevgilisine, “Madem tüm bu pislikleri bana yaşatmak istiyorsun. Sen de eve gidene kadar benim pisliğimin üzerine oturmak zorundasın” mesajını gönderdi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcıları ilginç intikam hikayesini dinledikten sonra Weathers’in gönderisini yorum yağmuruna tuttu. Bazı kullanıcılar çok ileriye gittiğini söylerken bazıları ise bu planı dahiyane bulduklarını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Aldatma ihanet
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